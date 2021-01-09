«А девушка созрела…» (с)

Есть еще один весомый аргумент в пользу кастрации. Начнем издалека и вкратце вспомним один известный анекдот. Сказал как-то Бог Адаму и Еве: «Дети мои. У меня есть для вас два подарка — писать стоя и мозги. Решайте, кому какой». Конечно же, Адам выбрал первый и радостно побежал «помечать» все вокруг, каждое дерево и кустик. В итоге Бог сказал: «Извини, Ева, мозги тоже придется отдать Адаму. Иначе он мне тут все обписает».



Вы должны понимать, что некастрированный кот в своих «писучих» действиях руководствуется не мозгами, а инстинктами. Даже самый воспитанный и интеллигентный. Против природы не попрешь, так что вашей квартире грозит тотальная «опись имущества».