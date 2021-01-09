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Сообщество Без кота и жизнь не та 763 поста • 349 подписчиков подписаться
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«А девушка созрела…» (с)

«А девушка созрела…» (с) (5 фото)

Автор:
09 января 2021 10:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: безкотажизньнета   в дар   ветеринарный врач   кот   котик   минск   приют бездомных животных   
775
5
Слышен звон бубенцов — бегом к ветеринару!
Вы усыновили маленького котёнка. На радость маме и папе он растет, кушает, играет. Вы с умилением наблюдаете, как он меняется день ото дня. Но наступает такой момент, когда в вашем доме начинает звучать музыка — громкий звон бубенцов. И не нужно переворачивать кота и брать увеличительное стекло, чтобы понять: у вас мальчик!
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Метки: безкотажизньнета   в дар   ветеринарный врач   кот   котик   минск   приют бездомных животных   
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19  комментариев
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17k
Виталий Кот 7 часов назад
с себя начни,потом отпишешься
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42k
SAndre 2 часа назад
сейчас доживает 15 летний кот. Третий. Ни одного из трех не кастрировал. Никто из них квартиру не метил
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561
kisorg Автор поста SAndre 2 часа назад
Это вам повезло. А мне пришлось одного забрать, пока не кастрировал, то чуть с ума не сошел, пришлось в клетке собачей держать, а то бы после него ремонт необходимо было бы сделать
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2k
Voldometr Noname SAndre Час назад
Мой сегодняшний тоже метил только в туалетную коробку, но запах от этого никуда не делся. Поскольку, по настоянию котЭ, коробка стояла возле входной двери, то запах также выходил за пределы квартиры. Визит к ветеринару решил эти проблемы
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0
Таня 3 часа назад
Да нормально все у дефабержированных котов )) У меня раньше был некастрированный альфа самец. Сейчас у меня живет кастрат с писклявым голосом. Так ещё большой вопрос, кто больше озабочен. Нынешний кастрат седлает все, что движется... И топчет ))))
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6
LoginNaFishkah 4 часа назад
Счастливый кот живёт целым в своём доме.
У него во дворе есть своя территория и намного более осознанный список дел, чем
у мягких игрушек с изуродованной психикой в квартирах, которые бесцельно слоняются и зажирают свою потерянность кормом
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6
LoginNaFishkah kisorg 2 часа назад
Кошка эмоционально спокойнее переживает ситуацию, с неё лишняя обуза возни с котятами. А кот, сколько видел, чаще всего потерянная, обжорствующая тряпка с кучей человеческих болячек.
Просто попытка человекоподобных, которые атрофировались в ячейке матрицы многоэтажных человейников, доказать природность своего существования
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15k
Lelik LoginNaFishkah 2 часа назад
Был у меня такой счастливый кот. Этим летом ушел и не вернулся. Может подобрал кто, но... Скорее всего в баталиях погиб. Либо с другими котанами, либо с собачьей стаей столкнулся. Вот такая у них судьба, у тех, кого хозяева "пожалели".
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6
LoginNaFishkah Lelik 2 часа назад
Нормальная у него судьба.
Самки человеческие, которые делают себе мягкие игрушки, сами себе ответьте, вы фильмы смотрите про героев проживших яркую и часто короткую жизнь, или про рыхлые овощи, обитающие в тепличных условиях
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561
kisorg Автор поста Lelik 2 часа назад
Да, природный инстинкт никто не отменял. Хочешь, чтобы котик с тобой жил долго и счастливо, то подумай, что лучше для него, а не по принципу Бог дал, Бог взял, или что задумано природой, то человеку вмешиваться нельзя.
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561
kisorg Автор поста LoginNaFishkah 2 часа назад
с чего вы взяли, что кастрированный кот это тряпка, вон у меня нынче один такой, движуху устраивает и днем и ночью, вот жду когда после кастрации угомонится, 3 месяца прошло, а никакого покоя.
с чего вы взяли, что кастрированный кот это тряпка, вон у меня нынче один такой, движуху устраивает и днем и ночью, вот жду когда после кастрации угомонится, 3 месяца прошло, а никакого покоя.
с чего вы взяли, что кастрированный кот это тряпка, вон у меня нынче один такой, движуху устраивает и днем и ночью, вот жду когда после кастрации угомонится, 3 месяца прошло, а никакого покоя.
с чего вы взяли, что кастрированный кот это тряпка, вон у меня нынче один такой, движуху устраивает и днем и ночью, вот жду когда после кастрации угомонится, 3 месяца прошло, а никакого покоя.
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8k
ДядяТоля 6 часов назад
х.у.ета!
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18k
сёмик патрик 7 часов назад
«А девушка созрела…» (с)
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3k
livaneth сёмик патрик 7 часов назад
СВОБОДА! готов отдать за нее свои бубенцы?
СВОБОДА! готов отдать за нее свои бубенцы?
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1k
Росомаха 7 часов назад
Не ожидал от мужика такого поста!
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4k
Александр Иванов Росомаха 7 часов назад
Видать, из "этих".
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561
kisorg Автор поста Росомаха 3 часа назад
А что вы ожидали? Засцанную квартиру. Природу никто не отменял. Плодить котов я не собираюсь, для этого есть заводчики. Вы же не путайте котов и людей
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1k
Росомаха kisorg 2 часа назад
Моему коту 10, с яйцами, не обоссано, ни разу на улице не был... Так что дело не в коте.
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