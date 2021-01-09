«А девушка созрела…» (с)

Слышен звон бубенцов — бегом к ветеринару!
Вы усыновили маленького котёнка. На радость маме и папе он растет, кушает, играет. Вы с умилением наблюдаете, как он меняется день ото дня. Но наступает такой момент, когда в вашем доме начинает звучать музыка — громкий звон бубенцов. И не нужно переворачивать кота и брать увеличительное стекло, чтобы понять: у вас мальчик!
Вы усыновили маленького котёнка. На радость маме и папе он растет, кушает, играет. Вы с умилением наблюдаете, как он меняется день ото дня. Но наступает такой момент, когда в вашем доме начинает звучать музыка — громкий звон бубенцов. И не нужно переворачивать кота и брать увеличительное стекло, чтобы понять: у вас мальчик!
Это у только что вылупившихся личинок котэ гендерные различия даже под микроскопом не рассмотреть. Бывает, что никакие лайфхаки из Интернета на тему «Как определить пол котёнка» не помогают. Но к 5-7 месяцам все красноречивые факты — налицо. Так что ветеринар вам в помощь!
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Это у только что вылупившихся личинок котэ гендерные различия даже под микроскопом не рассмотреть. Бывает, что никакие лайфхаки из Интернета на тему «Как определить пол котёнка» не помогают. Но к 5-7 месяцам все красноречивые факты — налицо. Так что ветеринар вам в помощь!
А что будет, если кота не кастрировать? А вот что. Наверняка среди вас есть поклонники тяжелого музыкального «мяса», которые слушают трэш, грайнд, блэк и прочий сатанизм. Так вот, никакой гроул, скрим или харш не сравнится с мартовскими серенадами озабоченного котофея.
Есть еще один весомый аргумент в пользу кастрации. Начнем издалека и вкратце вспомним один известный анекдот. Сказал как-то Бог Адаму и Еве: «Дети мои. У меня есть для вас два подарка — писать стоя и мозги. Решайте, кому какой». Конечно же, Адам выбрал первый и радостно побежал «помечать» все вокруг, каждое дерево и кустик. В итоге Бог сказал: «Извини, Ева, мозги тоже придется отдать Адаму. Иначе он мне тут все обписает».
Вы должны понимать, что некастрированный кот в своих «писучих» действиях руководствуется не мозгами, а инстинктами. Даже самый воспитанный и интеллигентный. Против природы не попрешь, так что вашей квартире грозит тотальная «опись имущества».
Вы должны понимать, что некастрированный кот в своих «писучих» действиях руководствуется не мозгами, а инстинктами. Даже самый воспитанный и интеллигентный. Против природы не попрешь, так что вашей квартире грозит тотальная «опись имущества».
Чтобы не превратить своего кота в безмозглого Адама, просто отведите его к вету и чикните. И будет счастье и вам, и вашему пушистику.
Ну а мы заботимся о вас и о вашем здоровье, поэтому все взрослые котики в нашем приюте дефабержированы.
Ну а мы заботимся о вас и о вашем здоровье, поэтому все взрослые котики в нашем приюте дефабержированы.
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