Белорусские ученые создали мороженое со вкусом мяса

По словам Ирины Калтович, важным преимуществом нового продукта является отсутствие в его составе сахара, благодаря чему он подойдет диабетикам, а также тем, кто сидит на диете и не позволяет себе сладкого. Что ж, осталось немного подождать - и, возможно, мы увидим новый продукт в продаже. Вы как, будете пробовать?