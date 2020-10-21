Белорусские ученые создали мороженое со вкусом мяса

Минские ученые создали мороженое со вкусом мяса. По словам изобретателей, это полезный продукт, удобный для перекуса и не содержащий ни грамма сахара. И нет, это не запоздалая первоапрельская шутка!
Специалисты белорусского Института мясной и молочной промышленности, расположенного в Минске, создали мороженое со вкусом мяса. Новый продукт они представили на выставке "Белагро - 2020". прошедшей месяц назад. По их мнению, новый продукт питателен, полезен для здоровья и вполне может составить конкуренцию вредным снэкам. По словам старшего исследователя отдела мясной промышленности Ирины Калтович, мясное мороженое - "оригинальный освежающий здоровый продукт, идеальноподходящий для легкого перекуса".
Мороженое готовится в стандартной промышленной мороженице и по консистенции напоминает мягкое мороженое, подаваемое в ресторанах быстрого питания. А вот вкус его вызывает вопросы. Попробовавший мясное мороженое перед камерой Григорий Пинчук, главный технолог мясного производства, не уточняет, какое мясо напоминает новый продукт - жареное или вареное, куриное или баранье. Зато он уклончиво рассказывает о том, что вкус продукта можт быть "доработан и улучшен", утверждая лишь, что изобретение "имеет право на существование".
В питательности нового продукта нет никаких сомнений: он содержит, по утверждению разработчиков, достаточное количество жиров и белков, чтобы им можно было утолить голод.
По словам Ирины Калтович, важным преимуществом нового продукта является отсутствие в его составе сахара, благодаря чему он подойдет диабетикам, а также тем, кто сидит на диете и не позволяет себе сладкого. Что ж, осталось немного подождать - и, возможно, мы увидим новый продукт в продаже. Вы как, будете пробовать?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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хотя если постараться его можно найти на полях в январе