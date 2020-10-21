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Белорусские ученые создали мороженое со вкусом мяса

Белорусские ученые создали мороженое со вкусом мяса (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 17:14
Сообщество : Наука
Метки: изобретение   минск   мороженое   мясной пломбир   наука   ну вы даете   пищевая промышленность   ученые   
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Минские ученые создали мороженое со вкусом мяса. По словам изобретателей, это полезный продукт, удобный для перекуса и не содержащий ни грамма сахара. И нет, это не запоздалая первоапрельская шутка!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретение   минск   мороженое   мясной пломбир   наука   ну вы даете   пищевая промышленность   ученые   
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10  комментариев
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549
Злодей Час назад
В Питере есть кафешка,где таких мороженных много. Я покупал как то со вкусом лисичек и со вкусом жареной курицы )) Прикольно ))
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3k
qap 3 минуты назад
Хочу мороженное со вкусом мороженного из детства.
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6
ТундрыКусок 13 минут назад
А про картоху уже писАли?
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12k
робт 49 минут назад
высыпали химпакет из "дошика" в мороженное и сделали открытие?
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3k
TirAn 56 минут назад
на череди мороженное со вкусом картошки.
хотя если постараться его можно найти на полях в январе
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
Лучше бы изобрели бы мясо со вкусом мороженного.
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9k
Олегbl4 Час назад
Если они на Японию посмотрят, то им еще много открытий предстоит.
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7k
Александр Час назад
Изобрели мороженное мясо.
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6
евгений Час назад
У меня только один вопрос - на*уя?
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439
Наташа Гадова Час назад
Хочу со вкусом котлетки и пюрешки
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