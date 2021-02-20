С трибуны мюнхенской конференции Байден заявил, что США вернулись в Европу и послал "чёткий сигнал миру"

Джозеф Байден, недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки, заявил, что США "вернулись" и намерены оказывать покровительство Евросоюзу - это и ряд других заявлений Байден сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. В числе прочего, в речи Байдена традиционно присутствовали обвинения в адрес России и Китая.
"Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. <...> Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в 21 веке", - цитирует агентство ТАСС выступление президента США.
При этом Байден отмечает, что именно Россия виновна в том, что отношения США и ЕС испортились.
По утверждению Байдена, российское руководство "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство".
Президент США отметил, что исходящий со стороны России вызов "другой, чем тот, который исходит из Китая, но он столь же реален".
Источник:
Кроме России Байден обозначил Китай как ещё одного противника НАТО. Байден предсказал "жесткую конкуренцию" с Китаем.
"Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет", - заявил Джозеф Байден.
Спор США и Китая это "принципиальный спор о будущем мира" и направлении его развития. По версии Байдена, одна сторона в этом споре доказывает, что "лучшим путем является автократия", а другая "понимает, что ключевое значение имеет демократия".
Источник:
Желающие ознакомиться с полной версией речи Джо Байдена (с переводом на русский язык),
произнесённой вчера в Мюнхене на конференции по безопасности, могут это сделать по этой ссылке.
Источник:
- "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
- Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов
- Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
- Игры в демократию: аккаунты Трампа банят в соцсетях из-за "риска подстрекательства к насилию"
- Мигранты из Гондураса отправились в США и надеются на теплый прием Байдена
Понравилось20
видимо, мы должны обосраться со страху ?
Но Китай нам отнюдь не друг. Я бы даже сказал - совсем не друг.
В Техасе свет потух.
Как и в Японии, месяц назад, тоже.
Вчера у меня тоже на пару часов вырубало.
Срочно тушим свет.
Проводить саммит без России и Китая, попутно их обсирая с трибуны