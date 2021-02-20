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С трибуны мюнхенской конференции Байден заявил, что США вернулись в Европу и послал "чёткий сигнал миру"

С трибуны мюнхенской конференции Байден заявил, что США вернулись в Европу и послал "чёткий сигнал миру" (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:00
Сообщество : Политика
Метки: Угрозы   байден   демократия   мюнхен   нато   политика   президент   сша   
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Джозеф Байден, недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки, заявил, что США "вернулись" и намерены оказывать покровительство Евросоюзу - это и ряд других заявлений Байден сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. В числе прочего, в речи Байдена традиционно присутствовали обвинения в адрес России и Китая.

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Метки: Угрозы   байден   демократия   мюнхен   нато   политика   президент   сша   
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74k
Броненосец Потелкам Час назад
Ну, считай что Фултонская речь.......
видимо, мы должны обосраться со страху ?
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1k
MC 2 минуты назад
Нужна большая война. Так было от начала истории человечества. Хватит болтовни, пришла пора пролить кровь. Много крови.
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11k
Oleg 19 минут назад
Ну собственно всё правильно пендосы пытаются влезть в европу то. это их задача. нашего теперь туда никогда не пустят. ему бы смениться, а новому говорить, что мол всё что было - это происки предыдущей администрации, а он всё понимает, но ничего сделать не может. и всё. но ж у сказочного то теперь всё точно не про Россию.
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1k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Он это за один раз сказал или с перерывом на сончас?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Донни решил встряхнуть вашингтонское болото, внести свежую струю в политику, так сказать. Вернуть промышленность в Америку, чтобы у американских рабочих были нормальные рабочие места, а не работа в Макдаках. Заставить европейские колонии платить за крышу в виде американских военных братков. Нагнуть Иран, чтобы качественно отсосать Израилю, ибо любимаю дочурка - еврейка. Но не срослось - американский эстаблишмент отверг его, как наглого выскочку. Теперь будет все как обычно. Business as usual, как говорят в Америке. ФРС будет печатать баксы триллионами, и на эти деньги Америка будет жить. Россию и Китай дядя Сам будет душить санкциями, ибо нех им поднимать голову, пусть знают свое место. В общем, пахан Байден будет продолжать обычную имперскиую политику США.
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12k
Совранский Полчаса назад
Зашел на ютуб - почитал комменты! Это ж просто перепись Иуд.(((
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1k
MC Совранский 7 минут назад
Да уж... Сколько же скотов там строчит! Думаю, в основном, все эти писаки из бля.дской хохляндии им за это еще и приплачивают, плюс, эти как их там, змагары тоже строчат. Ничего не меняется. Их деды и прадеды немцу х.уй сосали, а эти американцу. Х.уесосы, что тут скажешь.
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12k
Объект реальности 38 минут назад
Если Россия и Китай создадут военный блок. Тушите свет и НАТО и весь мир.
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12k
Toxictofa Объект реальности 15 минут назад
Было бы конечно круто.
Но Китай нам отнюдь не друг. Я бы даже сказал - совсем не друг.
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1k
K_II_T Объект реальности 4 секунды назад
Вот именно.
В Техасе свет потух.

Как и в Японии, месяц назад, тоже.

Вчера у меня тоже на пару часов вырубало.

Срочно тушим свет.
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12k
KOSTELLO 40 минут назад
Как же это "демократично" и по американски.
Проводить саммит без России и Китая, попутно их обсирая с трибуны
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13k
Роман 40 минут назад
Пока миром правят старые пердуны, не наигравшиеся в солдатиков во времена холодной войны, обычным людям спокойной жизни не видать.
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−73
ilisonili 42 минуты назад
Когда уже Путин отправит ему в подарок парочку крылатых, было бы кстати в честь инаугурации.
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1k
AРТУР ITA 49 минут назад
Пожалел волк кобылу-оставил хвост да гриву.
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2k
insaider 56 минут назад
Старческая деменция.
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9k
Агент Безопасной Национальности 58 минут назад
Маразм крепчал...
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