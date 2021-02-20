С трибуны мюнхенской конференции Байден заявил, что США вернулись в Европу и послал "чёткий сигнал миру"

"Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. <...> Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в 21 веке", - цитирует агентство ТАСС выступление президента США.

При этом Байден отмечает, что именно Россия виновна в том, что отношения США и ЕС испортились.

По утверждению Байдена, российское руководство "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство".

Президент США отметил, что исходящий со стороны России вызов "другой, чем тот, который исходит из Китая, но он столь же реален".