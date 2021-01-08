56-летней женщине с татуировками сказали, что она «слишком стара, чтобы одеваться как подросток»

56-летняя Лонни Пайк, ведущая блог Grey Hair And Tattoos , — стильная, очаровательная женщина, покрытая татуировками. Она старается жить со смехом и нескончаемой улыбкой, а также любит наряжаться в крутые наряды.
Такой стиль жизни её 384 тысячам подписчиков в TikTok это очень нравится. Однако при этом ей не привыкать сталкиваться с разного рода осуждающими комментариями. И после того, как кто-то написал ей, что «ты слишком стара, чтобы одеваться как подросток», Лонни ответила потрясающим видео в своём TikTok.
Лонни оделась как подросток, напялив на себя Dr. Martens, джинсы и футболку. Этот ролик дамы в итоге просмотрели более 2 млн. раз. Ниже вы его тоже можете посмотреть и вдохновиться её посланием всем тем, кто боится того, что подумают о них другие.
Люди похвалили Лонни после того, как она ответила вирусным видео своим хейтерам, которые сказали, что она слишком стара, чтобы одеваться как подросток.
Лонни оделась как подросток, напялив на себя Dr. Martens, джинсы и футболку. Этот ролик дамы в итоге просмотрели более 2 млн. раз. Ниже вы его тоже можете посмотреть и вдохновиться её посланием всем тем, кто боится того, что подумают о них другие.
Люди похвалили Лонни после того, как она ответила вирусным видео своим хейтерам, которые сказали, что она слишком стара, чтобы одеваться как подросток.
«Я хочу быть ею, когда стану старше», — написала одна из пользовательниц
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Лонни Пайк, 56-летняя стильная женщина и по совместительству инфлюенсер, жизни которой, похоже, позавидовали бы многие люди помоложе. У неё более 41 тысяч подписчиков в Instagram, она ведёт успешный блог и публикует широко популярные клипчики в TikTok. Сейчас она только в TikTok собрала боле 3,7 млн. лайков, и, по всей вероятности, здесь она настоящий старожил.
Но оказывается, Лонни завела свою страницу в Instagram только лишь в минувшем году.
«Я получаю много положительных отзывов от людей, которые ценят тот факт, что я не боюсь показывать миру то, кем я являюсь», — сказала она Viva Fifty.
Но оказывается, Лонни завела свою страницу в Instagram только лишь в минувшем году.
«Я получаю много положительных отзывов от людей, которые ценят тот факт, что я не боюсь показывать миру то, кем я являюсь», — сказала она Viva Fifty.
Первая татуировка появилась в жизни Лонни, когда ей исполнилось 30.
«У меня был плохой брак, и мы на время разлучались. Я набила колючую проволоку на лодыжке, потому что чувствовала себя в ловушке и беспомощной. Это было началом моего пути к тому, чтобы выпустить настоящую меня наружу и стать той, кем я хотела быть.»
А для тех, кто задаётся вопросом, повлияли ли как-то татуировки женщины на её восприятие другими людьми и оказали ли они негативное влияние на её жизнь и работу, Лонни отвечает довольно просто.
«У меня отличная работа, я веду себя как профессионал и считаю себя одним из лучших в своей области, так что нет, я не думаю, что на это как-то может повлиять что-то негативное.»
«У меня был плохой брак, и мы на время разлучались. Я набила колючую проволоку на лодыжке, потому что чувствовала себя в ловушке и беспомощной. Это было началом моего пути к тому, чтобы выпустить настоящую меня наружу и стать той, кем я хотела быть.»
А для тех, кто задаётся вопросом, повлияли ли как-то татуировки женщины на её восприятие другими людьми и оказали ли они негативное влияние на её жизнь и работу, Лонни отвечает довольно просто.
«У меня отличная работа, я веду себя как профессионал и считаю себя одним из лучших в своей области, так что нет, я не думаю, что на это как-то может повлиять что-то негативное.»
Всегда улыбающаяся, Лонни вдохновляет многих людей, которые верят в то, что с возрастом жизнь замедляется. Сама же женщина надеется вдохновить всех быть теми, кем они хотят быть, и не сильно переживать относительно того, что говорят другие.
«Я хочу показать людям, что вы можете быть собой, не боясь того, что могут подумать люди. Свобода — позволить миру увидеть того человека, которым вы являетесь внутри», — объясняет Лонни.
«Я хочу показать людям, что вы можете быть собой, не боясь того, что могут подумать люди. Свобода — позволить миру увидеть того человека, которым вы являетесь внутри», — объясняет Лонни.
Инфлюенсер говорит, что никогда не судила людей за их образ жизни и хотела бы помочь распространить информацию о принятии каждого. При этом критиканам нет места в жизни Лонни.
«Я не даю никому права отрицательно относиться ко мне в любой сфере моей жизни. Моя жизнь — это моя вселенная, куда я критиков не допускаю», — сказала она Viva Fifty.
«Я не даю никому права отрицательно относиться ко мне в любой сфере моей жизни. Моя жизнь — это моя вселенная, куда я критиков не допускаю», — сказала она Viva Fifty.
Лонни смогла завоевать множество сердец в социальных сетях как счастливая личность, а также благодаря своим повседневным нарядам
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Уж и не знаю что хуже))
p.s. Услуги психиатра там дорогие
Тетя-гобелен
ИМХО, выглядит она смешно, да и вообще старлетки, пытающиеся одеваться и вести себя, как инфантилы, напоминают мне Эллочку-людоедку, которая тратила свою жизнь на заведомо проигрышную гонку с дочкой миллионера
Выглядит на 60-65