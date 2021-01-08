56-летней женщине с татуировками сказали, что она «слишком стара, чтобы одеваться как подросток»

Первая татуировка появилась в жизни Лонни, когда ей исполнилось 30.



«У меня был плохой брак, и мы на время разлучались. Я набила колючую проволоку на лодыжке, потому что чувствовала себя в ловушке и беспомощной. Это было началом моего пути к тому, чтобы выпустить настоящую меня наружу и стать той, кем я хотела быть.»



А для тех, кто задаётся вопросом, повлияли ли как-то татуировки женщины на её восприятие другими людьми и оказали ли они негативное влияние на её жизнь и работу, Лонни отвечает довольно просто.



«У меня отличная работа, я веду себя как профессионал и считаю себя одним из лучших в своей области, так что нет, я не думаю, что на это как-то может повлиять что-то негативное.»