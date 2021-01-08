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56-летней женщине с татуировками сказали, что она «слишком стара, чтобы одеваться как подросток»

56-летней женщине с татуировками сказали, что она «слишком стара, чтобы одеваться как подросток» (7 фото)

Автор:
08 января 2021 11:44
Метки: женщина   критика   мода   пожилая женщина   стиль   тату   
490
7
56-летняя Лонни Пайк, ведущая блог Grey Hair And Tattoos , — стильная, очаровательная женщина, покрытая татуировками. Она старается жить со смехом и нескончаемой улыбкой, а также любит наряжаться в крутые наряды.
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Метки: женщина   критика   мода   пожилая женщина   стиль   тату   
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1k
Мистер Фикс 53 минуты назад
Вспомнила бабка, что девкой была
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20k
Дмитрий К. 10 минут назад
Не очень понял, где она одевается как подросток? Просто тетя в свои 56 лет сохранила фигуру, на которую налазиют те вещи, в которые ее ровесницам, как правило уже не втиснуться. Единственно, что не нравится, так это то, что она расписана "под хохлому", но так мне вообще женщины с татуировками не нравятся.
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4k
Михаил 24 минуты назад
ей бы волосы покрасить и одеваться не как подросток, тогда и норм будет. Но все равно старуха.
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7k
Клёст 45 минут назад
Кто-то топики натягивает, а кто-то шкуру...
Уж и не знаю что хуже))
Кто-то топики натягивает, а кто-то шкуру... Уж и не знаю что хуже))
Кто-то топики натягивает, а кто-то шкуру... Уж и не знаю что хуже))
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26k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Глупость хорошо консервирует
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4k
RomaXz 56 минут назад
Но ведь такие как она довольно часто встречаются в развитых странах. Странно, что кто то из зрителей считает это ненормальным
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1k
Мистер Фикс RomaXz 49 минут назад
Свобода самовыражения. И пофиг, что твой вид оскорбляет эстетический вкус другого
p.s. Услуги психиатра там дорогие
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5k
Дельфин Красивый 57 минут назад
выглядит она не очень, и наколки мерзкие.
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1k
Мистер Фикс Дельфин Красивый 51 минуту назад
<... и наколки мерзкие...>
Тетя-гобелен
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32k
Антон Час назад
Просто с головой не все в порядке.
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Безусловно, стиль одежды, это личное дело каждого человека, но не стоит удивляться, когда люди будут тыкать в нее пальцем.
ИМХО, выглядит она смешно, да и вообще старлетки, пытающиеся одеваться и вести себя, как инфантилы, напоминают мне Эллочку-людоедку, которая тратила свою жизнь на заведомо проигрышную гонку с дочкой миллионера
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2k
ALEX 2 часа назад
56?
Выглядит на 60-65
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