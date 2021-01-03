Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган

Да, татуировка это один из способов самовыражения. Но есть категория людей, которые говорят всем, что не едят мясо, отговаривают всех есть мясо, объясняют, что они раз мясо не едят, значит они остальных, а если их рот занят, то тем, кто не понял, что они веганы, они покажут это любым другим способом.
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Метки: Социум Юмор веганы люди самовыражение тату чтоб все знали
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Это веганство так на мозги влияет?