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Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган

Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган (22 фото)

Автор:
03 января 2021 14:05
Сообщество : Юмор
Метки: Социум   Юмор   веганы   люди   самовыражение   тату   чтоб все знали   
522
22

Да, татуировка это один из способов самовыражения. Но есть категория людей, которые говорят всем, что не едят мясо, отговаривают всех есть мясо, объясняют, что они раз мясо не едят, значит они остальных, а если их рот занят, то тем, кто не понял, что они веганы, они покажут это любым другим способом.

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Метки: Социум   Юмор   веганы   люди   самовыражение   тату   чтоб все знали   
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5  комментариев
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8k
Александр 20 минут назад
Это даже хорошо, что они себя так помечают, что бы без разговоров было видно их шиза.
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9k
Андрей Ватрушкин 4 минуты назад
Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган
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1k
Domax3000 9 минут назад
Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган
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8k
Агент Безопасной Национальности 16 минут назад
Никогда не видел тату типа "Я - мясоед", "Животные - это еда, а не друзья" и т.д.
Это веганство так на мозги влияет?
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370
Fiverknot Полчаса назад
Эка у Моби крыша поехала. Музыку классную пишет, но щас так расстроил...
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