Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости

Люди, у которых на теле есть рисунки, часто слышали в своей жизни вопрос: "А что с ними будет в старости?". Да какая разница - что с ними будет потом? В старости то, как выглядит давнишняя татуировка, будет волновать пожилых меньше всего. А сейчас мы покажем, как же все-таки будут смотреться рисунки на коже спустя годы.

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1. Со временем контуры расплываются 0 Источник:

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2. Краска становится бледнее 0 Источник:

3. Где-то уже с трудом можно рассмотреть рисунок 0 Источник:

4. Но люди, сделавшие тату даже 30 лет назад, навсегда запомнят тот момент молодости и юности, когда на теле появился рисунок 0 Источник:

5. Для кого-то татуировка в старости - это символ навсегда ушедшей эпохи 0 Источник:

6. Время не щадит никого и ничего, и тату на человеческом теле - не исключение 0 Источник:

7. Однако владельцы татуировок не жалеют, что сделали их когда-то, хоть спустя годы от былой красоты рисунков не осталось и следа 0 Источник:

8. Татуировки - это воспоминания 0 Источник:

9. Иногда пожилые перебивают старые татуировки 0 Источник:

10. Врачи скорой не понимали, что делать, когда увидели у 70-летнего мужчины без сознания тату с надписью "Не реанимировать" 0 Источник:

11. Яркая бабушка 0 Источник:

12. А как вы относитесь к татуировкам? 0 Источник:

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14. Сделана в 1977 году 0 Источник:

15. Со временем 0 Источник:

16. Сделана в 60-х 0 Источник:

17. О былой любви 0 Источник:

18. Татуировке больше 40 лет 0 Источник:

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