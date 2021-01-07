Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости

Люди, у которых на теле есть рисунки, часто слышали в своей жизни вопрос: "А что с ними будет в старости?". Да какая разница - что с ними будет потом? В старости то, как выглядит давнишняя татуировка, будет волновать пожилых меньше всего. А сейчас мы покажем, как же все-таки будут смотреться рисунки на коже спустя годы.
×
4. Но люди, сделавшие тату даже 30 лет назад, навсегда запомнят тот момент молодости и юности, когда на теле появился рисунок
7. Однако владельцы татуировок не жалеют, что сделали их когда-то, хоть спустя годы от былой красоты рисунков не осталось и следа
10. Врачи скорой не понимали, что делать, когда увидели у 70-летнего мужчины без сознания тату с надписью "Не реанимировать"
А у вас есть тату? Если да, то переживаете ли вы о том, как они будут выглядеть в старости?
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник делает татуировки, похожие на нашивки
- Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее
- 35 лучших татуировок на тему коронавируса
- Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей
- Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Ровно)) Хотят, пусть делают.
То, что закрыто на снимке - номер в специальном каталоге, в котором есть сведения о соответствующем (утвердлающем) решении суда.