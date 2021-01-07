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Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости

Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости (20 фото)

Автор:
07 января 2021 08:03
Метки: Тату в старости   красиво   рисунок на теле   тату   татуировки   
2215
20
Люди, у которых на теле есть рисунки, часто слышали в своей жизни вопрос: "А что с ними будет в старости?". Да какая разница - что с ними будет потом? В старости то, как выглядит давнишняя татуировка, будет волновать пожилых меньше всего. А сейчас мы покажем, как же все-таки будут смотреться рисунки на коже спустя годы.
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Метки: Тату в старости   красиво   рисунок на теле   тату   татуировки   
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30k
Лесли 🥰 Час назад
12. А как вы относитесь к татуировкам?
Ровно)) Хотят, пусть делают.
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51k
Андрей 20 минут назад
Главное, чтобы девушки в юности никогда не делали бы себе на груди портреты своих любимых!
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688
Пес Ди Цын Полчаса назад
афтар, а старая кожа насколько красивая? и знаешь, когда тебе за 70, тебе давным давно уже по ху.ю, причем на такую мелочь как тату
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Врачи скорой прекрасно знают, что делать, когда видят стандартного образца! тату с надписью "Не реанимировать".
То, что закрыто на снимке - номер в специальном каталоге, в котором есть сведения о соответствующем (утвердлающем) решении суда.
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230
Corel.Cu-4 Полчаса назад
Ну если нравится кому-то тату - пусть делают, и получают удовольствие, это их тело.
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3k
Андрина 37 минут назад
Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости
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51k
Андрей Андрина 21 минуту назад
Чёрненько! Хотя и добренько!
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12k
ЦСКА 37 минут назад
В принципе все можно понять....Армейские тату, наколки острожников, качественные и стильные забитости рок музыкантов, байкеров, дальнобойщиков и т п...Но татуировка на теле женщины, для меня всегда будет индикатором идиотки!
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12k
ЦСКА 42 минуты назад
Наглядно о том, как будут выглядеть татуировки в старости
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27k
winergy2012 55 минут назад
Прощ идентифицировать трупы.
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33k
parallax Час назад
Татухи, особенно если их много, это как печать отсутсивия мозгов.
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707
insaider 2 часа назад
По этой логике,если посмотреть как люди после смерти выглядят,то и жить вообще не стоит.
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