При полном параде: британка каждую среду выносила мусор в новом платье

Месяцы карантина, которые многие проработали и проучились дома, заставили ко многому привыкнуть, вплоть к отсутствию желания наряжаться — ведь зачем это делать, если ты всё равно находишься дома. Некоторые люди даже стали лениться одеваться во что-то подходящее для выноса мусор или похода в магазин за продуктами.



Но знаете что, вам не обязательно так жить. Даже если вам некуда особо ходить, вы всё равно можете выглядеть торжественно, надев на себя самую нарядную одежду из своего гардероба. Никто, даже глобальная пандемия, не в состоянии помешать вам хорошо выглядеть . И 49-летняя женщина по имени Никола Мэтьюз (Nicola Matthews) здесь, чтобы доказать это.