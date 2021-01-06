При полном параде: британка каждую среду выносила мусор в новом платье

Модницы, они и на карантине модницы. Жительница небольшого британского города Уолтем-Абби в течение 20 недель каждую среду выносила мусор в новом платье. Сначала она делала это в качестве шутки, а потом превратила чудачество в своеобразное хобби.
Месяцы карантина, которые многие проработали и проучились дома, заставили ко многому привыкнуть, вплоть к отсутствию желания наряжаться — ведь зачем это делать, если ты всё равно находишься дома. Некоторые люди даже стали лениться одеваться во что-то подходящее для выноса мусор или похода в магазин за продуктами.
Но знаете что, вам не обязательно так жить. Даже если вам некуда особо ходить, вы всё равно можете выглядеть торжественно, надев на себя самую нарядную одежду из своего гардероба. Никто, даже глобальная пандемия, не в состоянии помешать вам хорошо выглядеть . И 49-летняя женщина по имени Никола Мэтьюз (Nicola Matthews) здесь, чтобы доказать это.
Но знаете что, вам не обязательно так жить. Даже если вам некуда особо ходить, вы всё равно можете выглядеть торжественно, надев на себя самую нарядную одежду из своего гардероба. Никто, даже глобальная пандемия, не в состоянии помешать вам хорошо выглядеть . И 49-летняя женщина по имени Никола Мэтьюз (Nicola Matthews) здесь, чтобы доказать это.
Никола из Уолтем Абби, Эссекс, Англия, решила немного порадовать себя и своих соседей, по этой причине она и начала наряжаться в модное платье во время выноса из дома мусора. Её небольшой проект продлился 20 недель, свои показы собственных нарядов она проводила каждую среду в 20:00.
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Оказывается, женщина черпала вдохновение у британской актрисы Аманды Холден (Amanda Holden).
«Аманда Холден позировала с мусорным ведром в бальном розовом платье, и я подумала: «У меня есть такое же платье», поэтому я решила изобразить себя со своим мусорным баком», — рассказала Никола
«Я назвала это «среда на колёсах», на самом деле мои мусорные ведра увозятся в понедельник, но это звучит не так хорошо, поэтому вечером в среду я вынесла мусор из дома, и мои соседи, Кристина и Гэри, любезно это сфотографировали», — объяснила Никола.
Все платья, которые она носила, были сшиты её бабушкой Хильдой Грин (Hilda Green), которая когда-то была профессиональным дизайнером одежды.
Шли недели, и аппетит Николы к тому, чтобы подбадривать людей в эти трудные времена, всё больше и больше рос. Но как-то однажды женщина решила собрать немного денег для благотворительной организации Fire Fighters.
В воскресенье, 31 мая 2020 года, Никола оделась и вышла со своим мусорным ведром на дорогу, пройдя 3,5-мильный маршрут (5,6 км).
«В итоге я собрала около 645 фунтов стерлингов. По пути люди клали деньги в мою банку, а все мои соседи вышли мне аплодировать. На самом деле это был довольно эмоциональный [проект], и всё из-за полученной поддержки», — сказала она The Fire Fighter Charity.
«В итоге я собрала около 645 фунтов стерлингов. По пути люди клали деньги в мою банку, а все мои соседи вышли мне аплодировать. На самом деле это был довольно эмоциональный [проект], и всё из-за полученной поддержки», — сказала она The Fire Fighter Charity.
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