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При полном параде: британка каждую среду выносила мусор в новом платье

При полном параде: британка каждую среду выносила мусор в новом платье (15 фото)

Автор:
06 января 2021 10:15
Метки: англия   каранти   люди   мода   мусор   платье   прикол   
227
15
Модницы, они и на карантине модницы. Жительница небольшого британского города Уолтем-Абби в течение 20 недель каждую среду выносила мусор в новом платье. Сначала она делала это в качестве шутки, а потом превратила чудачество в своеобразное хобби.
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Метки: англия   каранти   люди   мода   мусор   платье   прикол   
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BillyBonzz 4 минуты назад
это все от н.е.д.о.е.б.а и жизни без мужика, в котором она сама себе признаться не может, так бы ее мужик дрючил и фотал голой в постели, а вместо этого ее фотают соседи с мусорным баком.
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351
20 cm 3 минуты назад
Русская эмигрантка....
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