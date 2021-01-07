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Испанская свекровь готовит салат с креветками и авокадо. Наш семейный рецепт

Испанская свекровь готовит салат с креветками и авокадо. Наш семейный рецепт (4 фото)

Автор:
07 января 2021 20:15
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепт   Салат   еда   кулинария   салат с авокадо   салат с ананасом   салат с креветками   
529
4
Сегодня моя испанская свекровь готовит ее семейный рецепт потрясающего салата с креветками и авокадо. Очень рекомендую попробовать приготовить!

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Метки: Рецепт   Салат   еда   кулинария   салат с авокадо   салат с ананасом   салат с креветками   
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16  комментариев
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9k
Сережа 3 часа назад
Баян баяном, но уж очень здесь к месту.

Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
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51k
Андрей 2 часа назад
Напоминает другой рецепт, напитка к салату:
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Авакадов нетути, есть раки и антоновка, сойдёт нет-ли?
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Вкусный салат . Не понимаю,чего там народ в нём ингредиенты меняет. Всё по уму и вкусно и полезно.
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56k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
Авокадо хас, помидорки чери, салатные листья немного морепродуктов любых (делал с селедочкой с маслом, с мидиями, с форелью слабосолкой) огурчик свежий, заправлять особо ничем не нужно чуть масла оливкового. Специи по вкусу, я смесь "итальянские травы" добавляю. Вкусно и полезно.
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56k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
Поправка - ещё яйца перепелинные добавлял. В общем чистый эксперимент, кому что по вкусу
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4k
Tatyana 3 часа назад
Ммм, как вкусно написано. Нужно попробовать.
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
а можно писдануть в готовый майонез кетчупа с коньяком, не?
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96k
дедушка ленина ДядяТоля 2 часа назад
Можно.
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19k
pssst ДядяТоля Час назад
можно и без майонеза с кетчупом
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226
Умница-красавица 3 часа назад
Классный салат! Правда вместо авокадо я взяла картофель, вместо креветок -свиные шкварки, а вместо розового соуса- сметану пополам с кетчупом, но получилось очень вкусно! Спасибо за рецепт
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8k
ДядяТоля Умница-красавица 3 часа назад
Креветки по киевски?
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3k
Виталик из Израиля 3 часа назад
Ой Марина...зря Вы так... Сейчас набегут любители "Родины" и будут Вас дистанционно учить любви к ней...
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51k
Андрей Виталик из Израиля 3 часа назад
А для Вас где Родина?
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751
Марина Майорова Автор поста 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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