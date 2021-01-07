Испанская свекровь готовит салат с креветками и авокадо. Наш семейный рецепт

Сегодня моя испанская свекровь готовит ее семейный рецепт потрясающего салата с креветками и авокадо. Очень рекомендую попробовать приготовить!
На 3 порции:
Листья салата
Ананас
Авокадо 1 шт.
Креветки 18 шт.
Растительное масло для жарки 2 ст л.
1 зубчик чеснока
Кайенский перец 3 шт.
Розовый соус:
150 мл масла ( 50 на 50 оливковое и подсолнечное )
1 яйцо
Щепотка соли
Черный перец
1 маленький зубчик чеснока
Кетчуп 3 ст л
Бренди или коньяк 2 чл
Листья салата
Ананас
Авокадо 1 шт.
Креветки 18 шт.
Растительное масло для жарки 2 ст л.
1 зубчик чеснока
Кайенский перец 3 шт.
Розовый соус:
150 мл масла ( 50 на 50 оливковое и подсолнечное )
1 яйцо
Щепотка соли
Черный перец
1 маленький зубчик чеснока
Кетчуп 3 ст л
Бренди или коньяк 2 чл
1. Готовим соус. В узкую чашу блендера наливаем масло, добавляем маленький зубчик чеснока, разбиваем яйцо. Соль. Черный перец. Помещаем блендер на дно чаши, включаем и не отрываем от дна чаши пока не начнет образовываться эмульсия. Затем потихоньку поднимаем блендер что бы оставшееся масло превратилось в эмульсию. Майонез готов. К нему добавляем бренди или коньяк и кетчуп. Перемешиваем.
2. На сковороду наливаем масло, выкладываем нарезанный чеснок и 2-3 кайенского перчика ( можно и без него ). Жарим креветки по минуте с каждый стороны. Солим и перчим.
Авторский пост
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Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.