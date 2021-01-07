Испанская свекровь готовит салат с креветками и авокадо. Наш семейный рецепт

1. Готовим соус. В узкую чашу блендера наливаем масло, добавляем маленький зубчик чеснока, разбиваем яйцо. Соль. Черный перец. Помещаем блендер на дно чаши, включаем и не отрываем от дна чаши пока не начнет образовываться эмульсия. Затем потихоньку поднимаем блендер что бы оставшееся масло превратилось в эмульсию. Майонез готов. К нему добавляем бренди или коньяк и кетчуп. Перемешиваем.