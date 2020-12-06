60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули

А ведь скоро Новый год, помните, да? Мы не будем давать рецепты салатов, мы просто покажем кучу красивых картинок с примерами того, как их можно украсить так, чтобы гости ахали, охали и махали руками от восторга. Дерзайте!
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Авторский пост
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