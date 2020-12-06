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60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули

60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули (61 фото)

Автор:
06 декабря 2020 15:09
Сообщество : Еда
Метки: еда   карвинг   красота   кулинария   салаты   украшение   умелые руки   
30081
61

А ведь скоро Новый год, помните, да? Мы не будем давать рецепты салатов, мы просто покажем кучу красивых картинок с примерами того, как их можно украсить так, чтобы гости ахали, охали и махали руками от восторга. Дерзайте!

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Метки: еда   карвинг   красота   кулинария   салаты   украшение   умелые руки   
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99
Дмитрий 9 часов назад
А где змейка?
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Дмитрий 9 часов назад
60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули
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223
Умница-красавица 2 часа назад
Баран прямо в душу смотрит! Как такое есть спокойно?
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13k
vikklu Умница-красавица 8 минут назад
Надо есть с удовольствием.
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5k
Злобный 2 часа назад

60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули
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76
Mike 5 часов назад
Рецепты салатов в студию! А иначе - Тема не раскрыта!
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0
Надежда Букатич(Шиковская) 5 часов назад
Комментарий к фото
Супер!
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688
Тамара Коршунова 6 часов назад
Обалдеть.Это же сколько терпения у людей???
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1k
Че 6 часов назад
не салат, но...
не салат, но...
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258
Brontozavr1 6 часов назад
Герб совка понравился
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65k
Варакин Алексей 7 часов назад
Селедка в шубе шедевр,хоть и баян
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26
J J 7 часов назад
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301
Serg Dex 7 часов назад
Выражение " мордой в салат" заиграло иными красками.
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4k
Ekaterina 7 часов назад
Пост для застрявших в прошлом веке. Ни в одном приличном заведении никогда в жизни не подадут такой кошмар.
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8k
андрей 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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5k
SR 8 часов назад
Стиль сервировки - вокзальный буфет Задрючинска.
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6k
Administrator 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Эники-беники. . Administrator 6 часов назад
Какое то гадостливое чувство , фу блэт .
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3k
Uroboros 8 часов назад
60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули
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3k
Uroboros 8 часов назад
60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули
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3k
Uroboros 8 часов назад
60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули
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13k
vikklu Uroboros Минуту назад
Оформление красивое, но неудобное. Разве что если бы лапоток был на одну порцию. Тогда можно.
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5k
Duckk 9 часов назад
Господя, как же жрать захотелось!!!
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17k
Аня 9 часов назад
Очень красиво! Только вот у меня бы рука не поднялась взять вилку и это испортить)
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452
Людмила Глонина 9 часов назад
60 способов задолбаться перед НГ скорее
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