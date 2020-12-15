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Что ели и пили древние римляне?

Что ели и пили древние римляне? (10 фото)

Автор:
15 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний рим   еда   интересно   исторические факты   история   кулинария   познавательно   римская империя   
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Богатые пиры древних римлян вошли в легенду, однако восторг перед обилием изысканных яств зачастую заслоняет повседневные кулинарные традиции Древнего Рима. Чем же питались граждане империи каждый день?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древний рим   еда   интересно   исторические факты   история   кулинария   познавательно   римская империя   
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