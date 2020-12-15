Что ели и пили древние римляне?

Как и сегодня, пправила поведения за столом зависели от ситуации. В богатых домах во время пиршества лежали на кушетках на левом боку, придерживая голову левой рукой. Римляне активно пользовались ложками, а вот вилка, скорее, служила для раскладывания порций на тарелки. Гости произносили тосты, держа чашу с двумя ручками обеими руками. Вино ароматизировали, подстраиваясь под вкусы гостей. Ужин состоял из трех или более блюд. Во время еды богачи общались и смортели представления танцоров и музыкантов.

При желании в Древнем Риме можно было поесть и вне дома - таверны, забегаловки и рыночный фаст-фуд были широко распространены и даже выдавали еду на вынос. Но такие заведения были развлечением, прежде всего, для бедноты. Обстановка тут не отличалссь изысканностью, да и репутации такой визит мог повредить: ведь в тавернах часто собирались проститутки в ожидании клиентов.