Что ели и пили древние римляне?

Богатые пиры древних римлян вошли в легенду, однако восторг перед обилием изысканных яств зачастую заслоняет повседневные кулинарные традиции Древнего Рима. Чем же питались граждане империи каждый день?
Археологи и историки имеют в своем распоряжении много источников информации о кулинарных привычках римлян. Процесс еды изображали на мозаиках и фресках, описывали в литературе того времени философы и драматурги. Римские книги по медицине советовали те или иные сочетания продуктов для лечения болезней. А в самые перые годы нашего времени в Риме была написана первая кулинарная книга - "Апициевский корпус", в которой описываются блюда из птицы, морепродуктов и овощей.
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Римляне ели трижды в день - утром, в обед и вечером. Интакулум, прандиум и сена соответствовали нашим завтраку, обеду и ужину. Самым обильным был ужин - сена. Зачастую, особенно среди людей простых, занятых физическим трудом, практиковался и поздний ужин - весперна. Меню сильно зависело от социального статуса. Тем не менее, завтрак чаще всего состоял из хлеба, сыра и фруктов. На обед вполне годились яйца и овощи. Лучшие блюда приберегали для ужина -сены. Знать вкушала их, лежа на специальных кушетках в пиршественной зале. Богачи держали в доме поваров, которые готовили пышные ужины. На сену в римские дома приходили гости. В отличие от греков, римляне не имели ничего против участия в ужине достойных женщин.
Как и сегодня, пправила поведения за столом зависели от ситуации. В богатых домах во время пиршества лежали на кушетках на левом боку, придерживая голову левой рукой. Римляне активно пользовались ложками, а вот вилка, скорее, служила для раскладывания порций на тарелки. Гости произносили тосты, держа чашу с двумя ручками обеими руками. Вино ароматизировали, подстраиваясь под вкусы гостей. Ужин состоял из трех или более блюд. Во время еды богачи общались и смортели представления танцоров и музыкантов.
При желании в Древнем Риме можно было поесть и вне дома - таверны, забегаловки и рыночный фаст-фуд были широко распространены и даже выдавали еду на вынос. Но такие заведения были развлечением, прежде всего, для бедноты. Обстановка тут не отличалссь изысканностью, да и репутации такой визит мог повредить: ведь в тавернах часто собирались проститутки в ожидании клиентов.
При желании в Древнем Риме можно было поесть и вне дома - таверны, забегаловки и рыночный фаст-фуд были широко распространены и даже выдавали еду на вынос. Но такие заведения были развлечением, прежде всего, для бедноты. Обстановка тут не отличалссь изысканностью, да и репутации такой визит мог повредить: ведь в тавернах часто собирались проститутки в ожидании клиентов.
Греки предпочитали красное мясо и дичь - конечно, те, кто мог себе это позволить. Повседневной едой были свинина, баранина, утки и гуси. Встречались в продаже также кролики, зайцы, куропатки, кабаны. Мясо в большом количестве, например, добычу после охоты солили, сушили, словом, подбирали лучшие рецепты для долгого хранения. Из морепродуктов для всех были доступны устрицы, крабы, лангусты. Популярной приправой был рыбный соус "гарум". Дорогой экзотикой, подававшейся только на богатых пирах, было мясо павлина и страуса. Расходы на еду регулировали специальные законы и правила, которые требовали соблюдения привычек в еде, характерных для твоей социальной страты. Кстати, в Риме, где ели все подряд, строго запрещено было употреблять в пищу мясо сони.
Эксперты считают, что крупы и овощи занимали 70% рациона среднего римлянина. К числу наиболее популярных круп относились пшеница, ячмень, просо, овес. Из зерна римляне варили кашу - пулс - которая была самой частой едой простонародья. Кроме того, из зерен пекли блины и оладьи, которые подавали с сыром или фруктами. Но, в основном, из зерна пекли хлеб. Горожане покупали хлеб у булочников. Беднякам доставался более темный и грубый хлеб из ячменя или полбы, богатым - белый пшеничный. РИмский хлеб можно увидеть на фото выше: это настоящий хлеб, сохранившийся под пеплом Помпей.
Римляне ели много фруктов - яблоки,груши, лимоны, айва, виноград, гранаты были равно любимы всеми. Персики привозили из современного Ирана, вишню - из современной Турции, сливы - из Сирии, инжир - из Анатолии. Главным плодом были оливки, которые ели и жали из них масло.
Овощи тоже были разнообразны. Капуста, зелень, листовой салат, спаржа, грибы, лук, редис, редька, порей, сельдерей, огурцы, артишоки, чеснок - вот основной список овощей в рационе римлян. Фасоль, горох и чечевица выращивались по очереди по системе ротации почвы, обеспечивавшей ее продуктивность. Для бедняков овощи и бобовые чаще всего служили основной едой, а на богатых пирах подавались на закуску и гарнир.
Овощи тоже были разнообразны. Капуста, зелень, листовой салат, спаржа, грибы, лук, редис, редька, порей, сельдерей, огурцы, артишоки, чеснок - вот основной список овощей в рационе римлян. Фасоль, горох и чечевица выращивались по очереди по системе ротации почвы, обеспечивавшей ее продуктивность. Для бедняков овощи и бобовые чаще всего служили основной едой, а на богатых пирах подавались на закуску и гарнир.
Римляне не пили чистую воду - она была слишком грязной, и можно былолегко подхватить желудочную инфекцию. Воду пили лишь в смеси с уксусом, полученным иззабродившего вина. Этот напиток назывался поска, и он, в основном, ассоциируется с солдатами. А вот пиво у римлян было не в чести - оно считалось напитком варваров и производилось, чаще всего, в провинциях империи, прежде всего, в Египте и Сирии.
Вино было самым популярным напиком Древнего Рима. Разные районы империи славились разными сортами вин, и знатоки, включая писателей и философов, спорили об их сравнительных достоинствах. Описания разных вин встречаются и у Плиния, и у Виргилия. Для ароматизации использовали растительные экстракты из самых разных трав и специй - полыни, корицы, шафрана, петрушки, лавра, можжевельника и роз. Вина с определенными ароматами медики назначали при заболеваниях, считая лечебными.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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