Как выкручивались "фотошоперы" начала 20 века

Как только в XIX веке появились первые фотографии - еще на стеклянных и оловянных пластинах - так появились и первые фотоманипуляции с ними. Традиционные фотооттиски можно было изменять с помощью различных методов и техник: ретуширования чернилами, краской, аэрографией или царапанием поляроидных изображений во время проявки (Polaroid art).
Так как же выглядели обработанные фотографии в начале 20 века? Просто посмотрите эти увлекательные фотографии из коллекции Рика Солоуэя.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фото начало 20-го века обработка фото переделки старые снимки фотография фотоманипуляции
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