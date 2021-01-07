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Как выкручивались "фотошоперы" начала 20 века

Как выкручивались "фотошоперы" начала 20 века (17 фото)

Автор:
07 января 2021 15:14
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Забавные фото   начало 20-го века   обработка фото   переделки   старые снимки   фотография   фотоманипуляции   
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Как только в XIX веке появились первые фотографии - еще на стеклянных и оловянных пластинах - так появились и первые фотоманипуляции с ними. Традиционные фотооттиски можно было изменять с помощью различных методов и техник: ретуширования чернилами, краской, аэрографией или царапанием поляроидных изображений во время проявки (Polaroid art).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   начало 20-го века   обработка фото   переделки   старые снимки   фотография   фотоманипуляции   
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