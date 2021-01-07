Как выкручивались "фотошоперы" начала 20 века

Как только в XIX веке появились первые фотографии - еще на стеклянных и оловянных пластинах - так появились и первые фотоманипуляции с ними. Традиционные фотооттиски можно было изменять с помощью различных методов и техник: ретуширования чернилами, краской, аэрографией или царапанием поляроидных изображений во время проявки (Polaroid art).

0 Так как же выглядели обработанные фотографии в начале 20 века? Просто посмотрите эти увлекательные фотографии из коллекции Рика Солоуэя.

"Тыквы, выращенные в почве Айовы, приносят большую прибыль" 0 Источник:

×

"Когда мы идем за чем-то в Колорадо, мы это получаем" 0 Источник:

"Цеппелин летит над Cosmopolitan Studios, штат Нью-Йорк, 1927 год" - надпись на обороте 0 Источник:

"Новый рабочий на ферме" 0 Источник:

Ранний биплан в полете 0 Источник:

Бобби Лич и его бочка. Лич - первый мужчина, преодолевший Ниагарский водопад в бочке 0 Источник:

Кукурузный конкурс на окружной ярмарке 0 Источник:

Гарден-Сити, Айова 0 Источник:

Перевозка ананасов, Гонолулу 0 Источник:

Дама и лобстеры 0 Источник:

"Окунь-людоед" 0 Источник:

"Пусть победит сильнейший" 0 Источник:

Необычный кролик из Скалистых гор 0 Источник:

Непредвиденная остановка 0 Источник:

Две старые мудрые птицы 0 Источник: