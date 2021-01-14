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Забавные кадры от уличного фотографа, который никогда не упускает удачные моменты

Забавные кадры от уличного фотографа, который никогда не упускает удачные моменты (19 фото)

Автор:
14 января 2021 16:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: гонконг   забавные совпадения   уличный фотограф   фотография   
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Фотограф Эдас Вонг умеет ловить почти незаметные — и случайные — гармонии, которые рождаются в окружающем мире. Вооружившись фотоаппаратом, он выслеживает и документирует моменты, когда два разных объекта встречаются и складываются в забавную сценку. Такие волшебные и сюрреалистические мгновения часто длятся лишь долю секунды, но Вонг умело распознает их и успевает поймать в кадр.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гонконг   забавные совпадения   уличный фотограф   фотография   
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