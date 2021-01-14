Забавные кадры от уличного фотографа, который никогда не упускает удачные моменты

Фотограф Эдас Вонг умеет ловить почти незаметные — и случайные — гармонии, которые рождаются в окружающем мире. Вооружившись фотоаппаратом, он выслеживает и документирует моменты, когда два разных объекта встречаются и складываются в забавную сценку. Такие волшебные и сюрреалистические мгновения часто длятся лишь долю секунды, но Вонг умело распознает их и успевает поймать в кадр.
Этот вид уличной фотографии привлек художника из Гонконга еще десять лет назад, когда он только начал делать снимки. Он смог сразу же приступить к делу, поскольку для таких фотографий не нужно специальное оборудование или какие-либо новаторские методы. Вместо этого Вонгу пришлось научить себя фокусироваться на самой улице и распознавать те мимолетные моменты, когда люди и их окружение начинают пересекаться самым завораживающим образом. Так он научился доверять своим инстинктам.
Даже если вы не фотограф, концепция, которая формирует работы Вонга — отличное напоминание о том, как важно жить текущим моментом и осознавать свое окружение. Чтобы увидеть, к чему это приводит, достаточно посмотреть на работы Вонга ниже и заглянуть в его Instagram.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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