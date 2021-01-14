Забавные кадры от уличного фотографа, который никогда не упускает удачные моменты

Этот вид уличной фотографии привлек художника из Гонконга еще десять лет назад, когда он только начал делать снимки. Он смог сразу же приступить к делу, поскольку для таких фотографий не нужно специальное оборудование или какие-либо новаторские методы. Вместо этого Вонгу пришлось научить себя фокусироваться на самой улице и распознавать те мимолетные моменты, когда люди и их окружение начинают пересекаться самым завораживающим образом. Так он научился доверять своим инстинктам.

Даже если вы не фотограф, концепция, которая формирует работы Вонга — отличное напоминание о том, как важно жить текущим моментом и осознавать свое окружение. Чтобы увидеть, к чему это приводит, достаточно посмотреть на работы Вонга ниже и заглянуть в его Instagram.