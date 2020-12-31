Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки

С наступающим Новым годом!
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Метки: 2020 2021 Снегурочка девушки картинка новый год фото фотография
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Представляю, как пожалели те отцы, которые со словами "В садик? На утренник? Да что я там не видел?" в тот день не пришли.
Снегурочка была примерно такая, я полагаю? ;))
Вылечь спермотоксикоз
Да не сам, придурок
С помощью Снегурок
Но все таки это больше похоже не на снегурочек, а похожи на лядей Санта Клауса