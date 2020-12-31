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Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки

Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки (16 фото)

Автор:
31 декабря 2020 14:34
Сообщество : Картинка дня
Метки: 2020   2021   Снегурочка   девушки   картинка   новый год   фото   фотография   
2740
16
С наступающим Новым годом!

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Метки: 2020   2021   Снегурочка   девушки   картинка   новый год   фото   фотография   
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18  комментариев
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4k
Leo Sun 2 часа назад
Главное, чтобы жены дома не было, когда такая Снегурочка придёт.
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4k
Leo Sun Агасфер Час назад
:DDD

Представляю, как пожалели те отцы, которые со словами "В садик? На утренник? Да что я там не видел?" в тот день не пришли.


Снегурочка была примерно такая, я полагаю? ;))
:DDD Представляю, как пожалели те отцы, которые со словами "В садик? На утренник? Да что я там не видел?" в тот день не пришли. Снегурочка была примерно такая, я полагаю? ;))
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606
лесная лысоешка 7 минут назад
с новым годом
с новым годом
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4k
dom23 8 минут назад
Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки
Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки
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302
Alexander 52 минуты назад
ну а чё, дедов Морозов запретили приглашать, вот и получите
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3k
livaneth 2 часа назад
Дед Мороз Дед Мороз
Вылечь спермотоксикоз
Да не сам, придурок
С помощью Снегурок
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5k
geg13 2 часа назад
Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки
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6k
Дарья 2 часа назад
Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
А где тут снегурочки, я тут только санта..люх вижу...
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21k
Саня 2 часа назад
Ссылка coub.com
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671
Владимир 2 часа назад
Бедненькая. Мало того, что глухая и ей все время надо орать , чтобы услышала.- СНЕ-ГУ-РОЧ-КА, СНЕ-ГУ-РОЧ-КА., так она еще и нищая. Бедняге одеть нечего.
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8k
albedo 2 часа назад
Автор, спасибо, конечно.
Но все таки это больше похоже не на снегурочек, а похожи на лядей Санта Клауса
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40k
Митрий 2 часа назад
То ли Немчинова, то ли Асмус...
То ли Немчинова, то ли Асмус...
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30k
Haratemich Митрий Час назад
Новодворская
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