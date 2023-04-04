Редкие фотографии британских и австралийских антарктических экспедиций начала 20 века

Коллекция состоит из сотен чёрно-белых фотографий и негативов на стеклянных пластинах, которые документируют суровые условия, необычную дикую природу, науку и технику того времени, а также повседневную жизнь полярных исследователей.

Итак, отправляемся в путешествие во времени!