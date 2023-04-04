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Редкие фотографии британских и австралийских антарктических экспедиций начала 20 века

Редкие фотографии британских и австралийских антарктических экспедиций начала 20 века

Автор:
04 апреля 2023 13:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Антарктика   архивные кадры   начало 20-го века   полярные исследования   полярные исследователи   старые снимки   экспедиции   
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Национальный архив Австралии и Австралийский антарктический отдел недавно оцифровали архивные изображения. В этой коллекции — снимки из австралийских, британских и новозеландских экспедиций в Антарктиду 1910-х — 1940-х годов.

Коллекция состоит из сотен чёрно-белых фотографий и негативов на стеклянных пластинах, которые документируют суровые условия, необычную дикую природу, науку и технику того времени, а также повседневную жизнь полярных исследователей.


Итак, отправляемся в путешествие во времени!


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктика   архивные кадры   начало 20-го века   полярные исследования   полярные исследователи   старые снимки   экспедиции   
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