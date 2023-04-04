Редкие фотографии британских и австралийских антарктических экспедиций начала 20 века

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Национальный архив Австралии и Австралийский антарктический отдел недавно оцифровали архивные изображения. В этой коллекции — снимки из австралийских, британских и новозеландских экспедиций в Антарктиду 1910-х — 1940-х годов.
Коллекция состоит из сотен чёрно-белых фотографий и негативов на стеклянных пластинах, которые документируют суровые условия, необычную дикую природу, науку и технику того времени, а также повседневную жизнь полярных исследователей.
Итак, отправляемся в путешествие во времени!
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Лежбище королевских пингвинов на пляже Наггетс, остров Маккуори, в юго-западной части Тихого океана. Снимок был сделан во время Австралийской антарктической экспедиции, проводившейся с 1911 по 1914 год под руководством австралийского исследователя Дугласа Моусона.
Австралийская антарктическая экспедиция. Исследовательское судно «Аврора», покрытое слоем льда. Позже корабль был куплен Эрнестом Шеклтоном. Неизвестно, кто сделал этот снимок, но предполагается, что это работа австралийского фотографа и искателя приключений Фрэнка Херли.
Гигантский айсберг. Снимок сделан во время британско-австралийской и новозеландской антарктической исследовательской экспедиции (BANZARE), 1929—1931 гг.
Самец южного морского слона. Снимок сделан во время Британско-австралийской и новозеландской антарктической исследовательской экспедиции.
Испуганная самка пингвина Адели. Снимок сделан во время Британской антарктической экспедиции под руководством капитана Роберта Фалькона Скотта между 1910 и 1913 годами.
Корабль полярной экспедиции «Терра Нова» в паковом льду. Негатив на стеклянной пластине, кадр сделан во время Британской антарктической экспедиции 1910-х годов.
Британская антарктическая экспедиция. Английский художник Джордж Эдвард Марстон, читающий книгу со свечой на голове для освещения. Марстон также побывал с Эрнестом Шеклтоном в двух отдельных экспедициях в Антарктиду.
Человек и айсберги. Во время какой антарктической экспедиции сделан этот снимок, неизвестно.
Капитан группы Стюарт Кэмпбелл (в центре) поднимает австралийский флаг над островом Херд в Южном океане 26 декабря 1947 года. Кэмпбелл был руководителем Австралийской национальной антарктической исследовательской экспедиции, которая стартовала в том же году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Антарктика архивные кадры начало 20-го века полярные исследования полярные исследователи старые снимки экспедиции
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