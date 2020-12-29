FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5347 постов • 647 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Юпитер, Сатурн и МКС: уникальный снимок

Юпитер, Сатурн и МКС: уникальный снимок (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Великое Соединение   астрофотография   мкс   сатурн   фото   фотограф   фотография   юпитер   
192
2
1
21 декабря весь мин наблюдал за уникальным небесным явлением - Великим Соединением Юпитера и Сатурна. Две планеты-гиганта подошли друг к другу на самое близкое расстояние с 4 марта 1226 года. Фотограф Джейсон Де Фрейтас фотографировал это событие - и, разбирая снимки, увидел, что запечатлел уникальную картину: помимо двух планет, в кадр попала Международная Космическая станция.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Великое Соединение   астрофотография   мкс   сатурн   фото   фотограф   фотография   юпитер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Игорь 53 минуты назад
уникальным небесным явлением - Великим Соединением Юпитера и Сатурна. Две планеты-гиганта подошли друг к другу на самое близкое расстояние с 4 марта 1226 года.
========

Писец как от этой информации отдаёт астрологией и прочей хЕромантией...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
Sam 40 минут назад
Картинка красивая, аж спасу нет. Но фаза Луны не совпадает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом НАСА показало уникальные снимки Юпитера НАСА показало уникальные снимки Юпитера NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты Экипаж МКС поздравил россиян с Днём России Экипаж МКС поздравил россиян с Днём России
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247173



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
26
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
0
60
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Москвич-401,Деагостини,1/43
0
1
Москвич-401,Деагостини,1/43
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
74
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересны#Новым годом#коты#кино#дети#наука#подборки#фильмы
#юмора#приколы#аварии#истории#прикольные#люди#дтп#смешные#авто аварии#на различный вкус
#интересно#животные#россии#китай#Юмор#автомобили#картинки#сша#пандемия#Познавательные

На что жалуетесь?

Вернуться