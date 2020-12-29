Юпитер, Сатурн и МКС: уникальный снимок

21 декабря весь мин наблюдал за уникальным небесным явлением - Великим Соединением Юпитера и Сатурна. Две планеты-гиганта подошли друг к другу на самое близкое расстояние с 4 марта 1226 года. Фотограф Джейсон Де Фрейтас фотографировал это событие - и, разбирая снимки, увидел, что запечатлел уникальную картину: помимо двух планет, в кадр попала Международная Космическая станция.

0

0 Источник: Джейсон Де Фрейтас делал снимки со смотровой площадки Джеллор, в часе езды от своего дома в Новом Южном Уэльсе. Он специально поджидал нужного момента, использовав набор контрольного оборудования, чтобы следить за процессом съемки. Снимок был сделан с 10-секундной выдержкой.