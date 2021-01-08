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История одной фотографии

История одной фотографии (2 фото)

Автор:
08 января 2021 12:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Владимир Лагранж   Москва   фотография   
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Знаменитый на весь мир снимок был сделан в 1961-м году 22-летним фотографом Владимиром Лагранжем в центре Москвы. В тот холодный день он не смог пройти мимо маленькой девочки с лопаткой, не сделав снимка! Девочка так и осталась без имени, но сам ее образ был многократно растиражирован в мире и воплощен на картинах, в керамике и даже в виде елочной игрушки! А Владимир Лагранж стал известным фотографом и носит неофициальное звание «золотой глаз России».

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Метки: Владимир Лагранж   Москва   фотография   
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7  комментариев
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4k
RomaXz 10 часов назад
Окей, а где история?
Как то после такого заголовка рассчитываешь на нечто большее, чем "не смог пройти мимо и сфотографировал".
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30k
Mamin Sibiriak 10 часов назад
<<< участник восьми персональных выставок >>>

Персональная выставка подразумевает не участие, а единоличное представление на выставке.
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1k
DVPET Mamin Sibiriak 7 часов назад
То есть участие такая выставка не подразумевает?
Кажется кто-то к словам придирается...
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30k
Mamin Sibiriak DVPET 3 часа назад
Участвуют в числе прочих, персонально - солируют.
По аналогии - общественный транспорт и персональный автомобиль. В первом кто ни попадя, во втором - только ты.
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