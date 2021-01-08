Знаменитый на весь мир снимок был сделан в 1961-м году 22-летним фотографом Владимиром Лагранжем в центре Москвы. В тот холодный день он не смог пройти мимо маленькой девочки с лопаткой, не сделав снимка! Девочка так и осталась без имени, но сам ее образ был многократно растиражирован в мире и воплощен на картинах, в керамике и даже в виде елочной игрушки! А Владимир Лагранж стал известным фотографом и носит неофициальное звание «золотой глаз России».
Владимир Лагранж – легенда и классик советской фотографии. Родился 4 мая 1939 года в Москве. Потомственный фотограф, с 1959 по 1963 работал в фотохронике ... Публиковался в газете «Правда», «Литературной газете», «Комсомольской правде», Paris Match, Freie Welt, Newsweek. Участник восьми персональных выставок и обладатель множества наград, в том числе награды Гильдии профессиональных фотографов России и Союза журналистов «Золотой глаз России».
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Метки: Владимир Лагранж Москва фотография
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Как то после такого заголовка рассчитываешь на нечто большее, чем "не смог пройти мимо и сфотографировал".
Персональная выставка подразумевает не участие, а единоличное представление на выставке.
Кажется кто-то к словам придирается...
По аналогии - общественный транспорт и персональный автомобиль. В первом кто ни попадя, во втором - только ты.