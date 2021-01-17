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Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете

Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете (26 фото)

Автор:
17 января 2021 15:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Романовы   бал   бал-маскарад   колоризация фотографий   колоризированные фото   костюмы   начало 20-го века   раскрашенные   
555
26
В 1903 году в честь 290-летия правления Романовых в Зимнем дворце был устроен великолепный бал-маскарад. Темой его было выбрано "допетровское время" и, соответственно, вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы - в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках. Известный фотоколорист Ольга Ширнина раскрасила черно-белые снимки и благодаря этому мы можем увидеть гостей того маскарада во всей красе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Романовы   бал   бал-маскарад   колоризация фотографий   колоризированные фото   костюмы   начало 20-го века   раскрашенные   
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6  комментариев
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24k
MatveiVainrub 58 минут назад
Потом колода карт была подарочная . Сюжетная линия по мотивам этого самого бала .
Потом колода карт была подарочная . Сюжетная линия по мотивам этого самого бала .
Потом колода карт была подарочная . Сюжетная линия по мотивам этого самого бала .
Потом колода карт была подарочная . Сюжетная линия по мотивам этого самого бала .
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2k
Mellivora 14 минут назад
Домаскарадились голубокровые....
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2k
Том Джоуд 18 минут назад
Чем-то современные сборища "илиты" напоминает. Гомо-секту Пугачевой с "звездюками" Киркоровым-Басковым во главе. Бессмысленные и беспощадные.
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5k
Дельфин Красивый 20 минут назад
ненавижу раскрашенные фото
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87k
сапер Водичка 55 минут назад
Хоть один русский человек есть ???????????????????????????????
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1k
Скальпы Гуронов сапер Водичка 21 секунду назад
Княгиня Юсупова. Этот род из татарских мурз.
А остальные нерусь какая-то.
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