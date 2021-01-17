Костюмированный бал Романовых - фотографии 1903 года в цвете

В 1903 году в честь 290-летия правления Романовых в Зимнем дворце был устроен великолепный бал-маскарад. Темой его было выбрано "допетровское время" и, соответственно, вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы - в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках. Известный фотоколорист Ольга Ширнина раскрасила черно-белые снимки и благодаря этому мы можем увидеть гостей того маскарада во всей красе.
Николай II и Александра Федоровна
Последний император России Николай II, облаченный в наряд из золотой парчи, изображает русского царя Алексея Михайловича (XVII в.). Рядом с ним - императрица Александра Федоровна. Все украшения выбирал придворный ювелир Карл Фаберже.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Романовы бал бал-маскарад колоризация фотографий колоризированные фото костюмы начало 20-го века раскрашенные
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