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2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

2021 год будет самым коротким за последние 50 лет (1 фото)

Автор:
07 января 2021 12:00
Метки: 2021   2021 год   Земля   ускорение времени   
179
1
А все из-за ускорения вращения земного шара

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Метки: 2021   2021 год   Земля   ускорение времени   
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9  комментариев
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19k
BillyBonzz 59 минут назад
Ах тыжебаныйтынахуй, то то я смотрю, вчера было 31-е а сегодня уже 7-е
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14k
Weddaan 38 секунд назад
Всех с наступающим 2022 годом. Вдруг не успею поздравить, а год уже закончится
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3k
ron Полчаса назад
Я тут подумал... а если все печные трубы в деревнях поставить не вертикально, а чуть-чуть скосить на восток, чтобы создать противотягу вращению Земли...
)))
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6k
Андрей А Полчаса назад
У меня каждый новый год, кажется короче предыдущего
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7k
Andrei Андрей А 15 минут назад
У всех так, когда тебе 7 лет, например, то год - 1/7 часть жизни, а когда 60, то 1/60.
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38k
doker 39 минут назад
Так вот оно чё, Петрович... Поэтому и пенсионный возраст поднимают...
Это же на сколько секунд больше пенсию платить!
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466
Alexander 47 минут назад
Земля набирает обороты, то то я смотрю, что людей стало чаще тошнить на всё и вся, как в быту так и в политике, видать скоро вылетим с орбиты и алилуя - в открытый Космос,гадить остальным цивилизациям)
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2k
Агасфер 56 минут назад
32 мая отменяется?
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