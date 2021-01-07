2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

Ускорение вращения Земли за последние несколько лет увеличилось настолько сильно, что 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет.



Мировые хронометристы связи с этим решают, следует ли им удалять секунду из времени суток, чтобы привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением нашей планеты.



Ученые в течение последних десятилетий в общей сложности были вынуждены добавить 27 "дополнительных секунд". Это делалось для того, чтобы правильно соотносилось атомное время с солнечным. Но всё изменилось в середине 2020 года, и дни теперь обычно короче 86 400 секунд. А за последние 12 месяцев рекорд коротких дней был побит 28 раз.



Продолжительность дней в связи с этим в среднем на 0,5 секунды меньше, чем "правильные" 24 часа. Такая крошечная потеря времени обнаруживается только на атомарном уровне, но имеет далеко идущие последствия.



Учёные вынуждены добавить одну дополнительную "отрицательную секунду" для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем.