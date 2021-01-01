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В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев

В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев (13 фото)

Автор:
01 января 2021 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: 2021   незнакомцы   новый год   подарки   праздник   соцсети   чудеса   
1886
13
Новый год - время чудес. И хотя ушедший 2020 для многих из нас был достаточно сложным, приятно осознавать, что остались еще люди, готовые сделать подарок другому, как говорится, просто так.
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Метки: 2021   незнакомцы   новый год   подарки   праздник   соцсети   чудеса   
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13  комментариев
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3k
Maikie 2 часа назад
Наконец то жена дала на новый год!

Какой хороший подарок..!
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18k
Мойша Maikie 2 часа назад
В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев
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6k
DenOFF 4 минуты назад
А я опоздал с подарком. Делал знакомым их телевизор, да вот не успел к новому году, только часа два назад закончил. Позвонил только что, а теперь они "сломались", сказали что сегодня уж точно за ним не поедут, состояние - нестояние.
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685
Владимир 4 минуты назад
Сегодня открыл окно, увидел БОМЖа и подарил ему пол-торта. Увидев грусть в его глазах, подарил ему еще пол-бутылки водки и пол-бутылки шампанского. БОМЖ сказал, что теперь половина мусорных контейнеров во дворе моя.
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7k
Doctor_Lector 8 минут назад
Спасибо за пост! Вчера, часов 6 вечера, возимся с малым, ёлку наряжаем. Неожиданно: соседи, снимающие квартиру (приезжие, судя по разрезу глаз, либо киргизы, либо казахи) просто так - 4 набора роллов и баттл шампанского. Я не фанат ни того ни другого, но было приятно. Жена употребит)
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14k
Dr.CrAzY 37 минут назад
Спасибо за добрый пост!!!
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395
Serg Dex Час назад
С кондуктором классно, не холодной ей бедняге. Хорошо что улыбку а не путевку в кож-вен...)))
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2k
Агасфер Час назад
Подарок от незнакомца
Подарок от незнакомца
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13k
vikklu Час назад
Это прекрасно, когда у людей, добившихся успеха, просыпается желание к благотворительности. В конце-концов, всех денег не заработаешь, а если заработаешь очень много, не потратишь. Помогайте ближним. А знаете, сколько это миллиард долларов? Это, если в месяц тратить по миллиону, вам хватит на 86 лет. Миллиардеры, ваш ответ?
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