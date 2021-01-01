В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев

Дед Мороз - Алексей Гришаев, инвалид по зрению. Одним глазом он не видит совсем, дргим различает лишь контуры. Каждый год уже на протяжении 27 лет он выходит в костюме Деда Мороза на улицы города (до недавнего времени он жил в Городце, теперь - в Нижнем Новогороде) и дарит малышам подарки. Взрослым тоже не отказывает, но в основном к его собаке подходят мамы с детьми.

Подарки Алексей покупает за свой счет, работая массажистом в одном из медицинских центров.