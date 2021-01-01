В соцсетях рассказали о неожиданных подарках, полученных от незнакомцев

Новый год - время чудес. И хотя ушедший 2020 для многих из нас был достаточно сложным, приятно осознавать, что остались еще люди, готовые сделать подарок другому, как говорится, просто так.
Говорят, что в Новый год возможно любое чудо. Герои этой подборки не стали ждать, когда на их улице перевернется грузовик с пряниками и сами примерили костюм волшебника, который дарит радость и улыбки.
Кондуктор автобуса № 74 в Перми нарядилась в белое платье, раздавала всем пассажирам конфетки и сказала, что проезд бесплатный лично от нее.
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В Мурманске кто-то оставил коробку с банками икры для соседей
Ящик с новогодним подарком оставили на парковке. Жильцы этого дома занесли банки с икрой в подъекзд и разобрали их буквально за считанные минуты.
Предвосхищая возможные комментраии, докладываем: икра была настоящей, вкусной и все живы!
Предвосхищая возможные комментраии, докладываем: икра была настоящей, вкусной и все живы!
В Ростове-на-Дону просто так раздавали мандарины
Один из автосалонов в ТЦ "Горизонт" раздал всем желающим около 300 килограммов мандаринов, которые привез благодарный клиент.
На улицах Нижнего Новгорода Дедушка Мороз с собакой-поводырем вручал подарки всем, кто к нему подходил
Дед Мороз - Алексей Гришаев, инвалид по зрению. Одним глазом он не видит совсем, дргим различает лишь контуры. Каждый год уже на протяжении 27 лет он выходит в костюме Деда Мороза на улицы города (до недавнего времени он жил в Городце, теперь - в Нижнем Новогороде) и дарит малышам подарки. Взрослым тоже не отказывает, но в основном к его собаке подходят мамы с детьми.
Подарки Алексей покупает за свой счет, работая массажистом в одном из медицинских центров.
Подарки Алексей покупает за свой счет, работая массажистом в одном из медицинских центров.
Дежурная смена в ковид-госпитале раздала подарки своим пациентам
Все 68 пациентов Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России были "опадарены" и поздравлены. Команда Деда Мороза во главе с главврачом стационара Кириллом Сергеевичем Липатовым пожелала своим подопечным самого главного: быстрейшего выздоровления!
Шрек поздравил сотрудников тагильской колонии ИК-6, заступающих на службу, с Новым годом
Сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой решили скрасить службу сотрудникам колонии, приходящуюся на праздник. Снегурочка предложила достать из своей новогодней рукавички волшебное предсказание, а Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом и раздал сувениры, не забыв предупредить о необходимости соблюдения мер безопасности в праздничные дни.
Пользователи соцсетей, как оказалось, и сами получили неожиданные подарки от незнакомых людей.
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