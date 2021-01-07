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Очаровательная белая бенгальская тигрица родилась в зоопарке Никарагуа

Очаровательная белая бенгальская тигрица родилась в зоопарке Никарагуа (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2021 11:40
Сообщество : Животные
Метки: бенгальский тигр   животные   зоопарк   тигр   тигренок   
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Очаровательный новорожденный белый бенгальский тигренок родился в в Никарагуа, и это первый белый бенгальский тигр, родившийся в Центральной Америке.

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Метки: бенгальский тигр   животные   зоопарк   тигр   тигренок   
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3  комментария
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30k
Лесли 🥰 3 часа назад
Славная котенька)))
Последний известный белый тигр в природе умер от рук охотников в 1958 году.
Кто бы сомневался..ага. Интересно кто не умер от рук человека, половину выжрали, половину убили просто так. Скоро животные останутся картинками...
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7k
Alex Djeff 21 минуту назад
Бенгальская родня плюсует.
Бенгальская родня плюсует.
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−10
Anastasia_k0nnova 2 часа назад
Какая она лапуля!)
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