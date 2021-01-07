Очаровательная белая бенгальская тигрица родилась в зоопарке Никарагуа

Белые тигры обычно меньше, чем тигры с обычным окрасом, и также из-за близкородственного скрещивания у них часто наблюдаются генетические дефекты, проявляющиеся в виде косоглазия, проблем с почками или косолапости и других патологий.



Ньевес - не единственный белый тигр в зоопарке недалеко от столицы Манагуа. В мае 2019 года туда привезли тигрят по имени Осма и Халиме, которых подарил зоопарк в Мексике.