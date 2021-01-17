Бенгальский тигр пытался переместить автомобиль, заехавший на его территорию

Дикий хищник, попытавшийся оторвать от автомобиля застрявшее в багажном проёме вкуснопахнущее кожаное изделие, был запечатлён одним из туристов.
Любители дикой природы, путешествующие по индийскому заповеднику, стали очевидцами странного поведения тигра, вышедшего на автотрассу.
Тигр продемонстрировал свою колоссальную силу и крепость зубов, сдвинув с места внедорожник, грузоподъёмностью свыше 3 тонн.
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Метки: Автомобиль бенгальский тигр видео животные тигр фото
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