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Бенгальский тигр пытался переместить автомобиль, заехавший на его территорию

Бенгальский тигр пытался переместить автомобиль, заехавший на его территорию (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2021 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   бенгальский тигр   видео   животные   тигр   фото   
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Дикий хищник, попытавшийся оторвать от автомобиля застрявшее в багажном проёме вкуснопахнущее кожаное изделие, был запечатлён одним из туристов.

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Метки: Автомобиль   бенгальский тигр   видео   животные   тигр   фото   
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4k
masteral 3 часа назад
Помогите тигру открыть консерву!
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Toxictofa Полчаса назад
Кидары!
Поставьте на нейтралку!
Тигру тяжело тянуть!
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13k
speaktr-st 50 минут назад
Кися поиграется и вернёт.
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3k
tamin Час назад
Эх и что это никтотруки не высовывает?погладить кису...заодно и покормили бы
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4k
Echo 3 часа назад
вкуснопахнущее кожаное изделие, это про человека что ли ?
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