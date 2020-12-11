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Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу

Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Панкреатит   голливуд   джордж клуни   звезды   знаменитости   похудение   съемки   шоу бизнес   
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Джордж Кули перестарался с диетой. Он так упорно пытался сбросить вес перед съемками в новом фильме, что за четыре дня до их начала был отправлен в юольницу: врачи диагностировали у звезды панкреатит.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Панкреатит   голливуд   джордж клуни   звезды   знаменитости   похудение   съемки   шоу бизнес   
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1  комментарий
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maloy 7 минут назад
Вангую, это реклама фильма. И вообще при панкреатите наоборот показан голод, как часть лечения. Так что если и заработал его, то точно не от голода
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