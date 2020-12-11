Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу

Джордж Кули перестарался с диетой. Он так упорно пытался сбросить вес перед съемками в новом фильме, что за четыре дня до их начала был отправлен в юольницу: врачи диагностировали у звезды панкреатит.
Очередная роль закончилась для Джорджа Клуни экстренной госпитализацией. Для роли в фильме "Полночное небо" актеру срочно потребовалось скинуть более 10 килограмм, и, видимо, он делал это слишком быстро и безрассудно, попав в итоге в больницу. "Думаю, я слишком уж старался побыстрее сбросить вес и, вероятно, недостаточно следил за собой", - говорит 59-летний актер. Клуни пробыл в клинике несколько дней, после чего был выписан.
По имеющимся данным, Клуни играет роль больного раком астронома Огюстина Лофтхауса. Помимо исполнения главной роли, Клуни выступает в картине в качестве режиссера. "Мне пришлось быстро восстанавливать силы, а это было непросто, поскольку режиссеру требуется очень много энергии", - говорит он.
В госпитале у Клуни диагностировали панкреатит. Это опасное заболевание, однако, судя по всему, у Клуни не слишком тяжелая форма болезни - врачам удалось купировать ее очень быстро.
Для роли Клуни пришлось не только сбрасывать вес. "Я отрастил длинную уродливую бороду, - говорит Клуни. - Моему сыну она понравилась, потому что он мог прятать в нее все подряд незаметно для меня. Только когда я шел на работу, я вдруг обнаруживал: "О, леденец!"Но моя жена и дочь были счастливы увидеть меня без нее, потому что им было трудно найти под ней мое лицо", - говорит Клуни.
Актер и его жена Амал вместе с 2014 года. У них двое детей - трехлетние близнецы Элла и Александр.
Актер и его жена Амал вместе с 2014 года. У них двое детей - трехлетние близнецы Элла и Александр.
Фильм "Полночное небо" основан на романе "Доброе утро, полночь!" Лили Брукс-Далтон. Помимо Клуни, в картине снимаются Фелисити Джонс и Дэвид Ойелоуо. Клуни очень похвалил играющую в картине девочку Каолинн Шпрингалл, хотя и упомянул, что пришлось заложить в бюджет съемок несколько дополнительных дней, чтобы юная актриса могла привыкнуть к площадке."Мы с ней все снимали с одного дубля, - говорит Клуни. - После этого я шел к другим актерам и говорил: "Видите? Один дубль. Так что не говорите, что вы не готовы".
Фильм рассказывает об ученом, который спасся в Арктике от глобальной катастрофы и теперь во что бы то ни стало хочет предупредить о ней астронавтов, чей корабль возвращается на Землю из космоса. Премьера фильма должна состояться 23 декабря на канале Netflix.
Фильм рассказывает об ученом, который спасся в Арктике от глобальной катастрофы и теперь во что бы то ни стало хочет предупредить о ней астронавтов, чей корабль возвращается на Землю из космоса. Премьера фильма должна состояться 23 декабря на канале Netflix.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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