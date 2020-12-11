Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу

Фильм "Полночное небо" основан на романе "Доброе утро, полночь!" Лили Брукс-Далтон. Помимо Клуни, в картине снимаются Фелисити Джонс и Дэвид Ойелоуо. Клуни очень похвалил играющую в картине девочку Каолинн Шпрингалл, хотя и упомянул, что пришлось заложить в бюджет съемок несколько дополнительных дней, чтобы юная актриса могла привыкнуть к площадке."Мы с ней все снимали с одного дубля, - говорит Клуни. - После этого я шел к другим актерам и говорил: "Видите? Один дубль. Так что не говорите, что вы не готовы".

Фильм рассказывает об ученом, который спасся в Арктике от глобальной катастрофы и теперь во что бы то ни стало хочет предупредить о ней астронавтов, чей корабль возвращается на Землю из космоса. Премьера фильма должна состояться 23 декабря на канале Netflix.