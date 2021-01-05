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Сообщество Пандемия 615 постов • 108 подписчиков подписаться
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Дневник привитого

Дневник привитого (2 фото)

Автор:
05 января 2021 12:42
Сообщество : Пандемия
Метки: вакцинация от коронавируса   коронавирус   эпидемия   
601
2
Просмотрев посты по теме "вакцина Спутник V", встретил только полярные мнения: либо восторженные и явно пропагандистские, либо критиканские антипрививочные. Может быть, плохо искал, но объективных мнений, основанных на собственном опыте вакцинации, не встретил. А тем временем возможность привиться и испытать все лично появилась у меня практически в первую очередь в связи с моим местом работы - в медицинском учреждении.

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Метки: вакцинация от коронавируса   коронавирус   эпидемия   
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Пес Ди Цын 3 часа назад
"дневник прибитого"
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3k
Едондер пуп Автор поста Пес Ди Цын 3 часа назад
Интригующее название, публикуйте))
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18k
Шуруп 3 минуты назад
мядаль будет?
"Участнику вакцинации..."
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3k
Шура ОсЕчкин 7 минут назад
Знакомый служит в одной из силовых структур.
У них в подразделении, около 130 человек.
Добровольно привилось ВСЕГО ДВОЕ!
Остальные забили куй. Типа - а нах оно нам надо.
Занавес...
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4
Алекс Ра 20 минут назад
Аплодирую! Адепты ковидлы самоуничтожаются! Вот она новая религия и Нью Эйдж. Главное верить сми. А то, что озвученная самим воз смертность повидлы даже меньше смертности от гриппа - это же повод для паники :/ не верьте в Бога - верьте во всемогущую повидлу, что садит вас по домам, затыкает вам рот, делает из вас овец, жующих жвачку официальных сми, двигайтесь в 1984 в ваш Дивный новый мир! Все ковидоверы это ваше будущее, а адекватные люди победят это коронобесие.
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
Не верьте! Написать этот пост автору скомандовал Билл Гейтс через чип!
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3k
tamin 2 часа назад
Интересно.
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2k
Max Lu 3 часа назад
о чём пост? ничего интересного в процессе не было
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3k
Едондер пуп Автор поста Max Lu 2 часа назад
Предполагаю, что самым интересным было бы возникновение анафилактического шока у автора: вот был бы сюжет!)) Но извините, всё рутинно, как в подавляющем большинстве случаев (сам провел не одну тысячу вакцинаций). Может, все еще впереди?
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Max Lu Едондер пуп 2 часа назад
не знаю что впереди, но к чему рутину показывать?
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2k
Агасфер 3 часа назад
Если честно то удивляет наличии искуственной очереди - вроде бы наоборот должны заботиться об отсутствии скопления народа
У нас вакцинация проходит несколько иначе - подъехал на машине к первому пункту - взяли твою карточку и зарегестрировали. Через минуту подъехал ко второй точке, открыл окно, оголил плечо, укололся и 15 минут ожидания на стоянке чтобы проверить отсутствие побочных эфектов
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2k
Агасфер Едондер пуп 2 часа назад
Сделали просто - сидеть в машине с опущенными окнами непристегнутым. В случае проблемы включить аварики или нажать на гудок. И рядом постоянно дежурит амбуланс. Медсестры постоянно кружат по стоянке между машинами. Одна даже для удобства была на роликах :-)
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3k
Едондер пуп Автор поста Агасфер 2 часа назад
Здорово придумано! Но еще и климат, видимо, способствует. У нас так сидеть с открытыми окнами - чревато))
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2k
Агасфер Едондер пуп 2 часа назад
Ну тут выбор между "Жить хочу" и замерзнуть ;-)
Но, как не странно (с израильской безалаберностью) продумали всё - к особо пожилым просто приезжают на дом чтобы вакцинировать
Через неделю за второй порцией поеду, а там поглядим :-)
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4
Алекс Ра Агасфер Полчаса назад
"жить хочу" или замёрзнуть...я выбираю жить и не ставить неизвестное вещество без сертификата соответствия, без подтверждённого состава, разработанное с нарушением всех разумных сроков на предмет проверки на противопоказания. Ставьте, да побольше - в Спарте болезных на голову с обрыва скидывали (утрирую, конечно). Вы сами справляетесь.
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2k
Агасфер Алекс Ра 9 минут назад
А кто тебе сказал, что вакцина без сертификата? У нас Пфайзер и Модерна
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501
Обратная сторона Луны 4 часа назад
Где эта волшебная поликлиника? У меня жена месяц на больничном была с пневмонией, на каждый приём ездили вдвоём, занимали очереди в регистратуру и кабинеты с 6 утра.
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3k
Едондер пуп Автор поста Обратная сторона Луны 4 часа назад
Сам удивился: это обычная московская поликлиника в спальном районе. Может быть, время сыграло роль - было 5 часов вечера.
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