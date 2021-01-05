Дневник привитого

Просмотрев посты по теме "вакцина Спутник V", встретил только полярные мнения: либо восторженные и явно пропагандистские, либо критиканские антипрививочные. Может быть, плохо искал, но объективных мнений, основанных на собственном опыте вакцинации, не встретил. А тем временем возможность привиться и испытать все лично появилась у меня практически в первую очередь в связи с моим местом работы - в медицинском учреждении.
Однако, реализовать эту возможность удалось не сразу: сказались организационные "косяки" в системе электронной записи на процедуру. Система упорно предлагала мне поликлинику по месту моего жительства... 20-летней давности, хотя текущее "прикрепление" было отмечено правильно и ближайшая ко мне поликлиника была в перечне учреждений, проводящих вакцинацию от коронавирусной инфекции. Эту ситуацию не удалось преодолеть с помощью технической службы, отправлявшей лишь готовые шаблоны ответов о способах записи на вакцинацию. Пришлось записаться по-старинке - по телефону. Но и здесь меня поджидала засада: вначале сообщили, что есть место для записи только через 2 недели. После слов, что с учетной записи родственника система предлагает места на завтра - меня записали на завтра))
Теперь это уже вчера.
Вообще-то, я подошел к делу с научным интересом и заранее сдал тест на антитела G к коронавирусу (качественный). Антитела не обнаружились, хотя я как минимум три раза был в контакте с носителями вируса. Возможно, помогло соблюдение "масочного режима" как мной так и этими носителями во всех трех случаях. Но как бы то ни было - эксперимент будет чистым: через 2 недели после введения второго компонента вакцины пойду сдавать кровь на антитела повторно (уже количественный тест, чтобы выявить уровень иммунитета).
Итак, вчера вечером я пришел в поликлинику... и не встретил ни души в холле на первом этаже. Даже охранника не было! Впрочем, я давно не бывал в городской поликлинике, а в период эпидемии - вообще никогда, поэтому не особо удивился: может, так и должно быть. Первый человек мне встретился на верхнем этаже, где собственно и проводилась вакцинация: санитарка приказала надеть бахилы. Это было, похоже, единственное требование к соблюдению асептики, так как пациенты, собравшиеся в холле, не носили перчаток (ну это ладно), но и маски носили по желанию и кое-как, то есть совсем как в метро или магазинах. В общем-то это достаточно удивительно для контингента, желающего привиться: я считал, что гигиеническая грамотность должна быть у них выше среднего.
Желающих вакцинироваться было действительно много - одновременно со мной ожидали очереди человек 15, все, кроме меня, - пенсионного возраста. Ну что же, такая активность похвальна: это поможет быстрее сформировать коллективный иммунитет (почему-то названный "стадным" придворным пропагандоктором Мясниковым)) и победить в конечном итоге эпидемию.
Теперь это уже вчера.
Вообще-то, я подошел к делу с научным интересом и заранее сдал тест на антитела G к коронавирусу (качественный). Антитела не обнаружились, хотя я как минимум три раза был в контакте с носителями вируса. Возможно, помогло соблюдение "масочного режима" как мной так и этими носителями во всех трех случаях. Но как бы то ни было - эксперимент будет чистым: через 2 недели после введения второго компонента вакцины пойду сдавать кровь на антитела повторно (уже количественный тест, чтобы выявить уровень иммунитета).
Итак, вчера вечером я пришел в поликлинику... и не встретил ни души в холле на первом этаже. Даже охранника не было! Впрочем, я давно не бывал в городской поликлинике, а в период эпидемии - вообще никогда, поэтому не особо удивился: может, так и должно быть. Первый человек мне встретился на верхнем этаже, где собственно и проводилась вакцинация: санитарка приказала надеть бахилы. Это было, похоже, единственное требование к соблюдению асептики, так как пациенты, собравшиеся в холле, не носили перчаток (ну это ладно), но и маски носили по желанию и кое-как, то есть совсем как в метро или магазинах. В общем-то это достаточно удивительно для контингента, желающего привиться: я считал, что гигиеническая грамотность должна быть у них выше среднего.
Желающих вакцинироваться было действительно много - одновременно со мной ожидали очереди человек 15, все, кроме меня, - пенсионного возраста. Ну что же, такая активность похвальна: это поможет быстрее сформировать коллективный иммунитет (почему-то названный "стадным" придворным пропагандоктором Мясниковым)) и победить в конечном итоге эпидемию.
В анкете честно указал наличие хронической болячки вне обострения. Это не оказалось формальностью: пункт был прочитан и уточнен врачом. Сам же врачебный осмотр заключался, собственно, в измерении температуры контактным термометром, протертым спиртом.
Еще немного ожидания своей "пятерки" (упаковка вакцины рассчитана на пятерых и не достается сильно заранее из морозилки, пока нужное количество не наберется, т.е. все как в маршрутке)) - и вот я счастливый внутримышечный обладатель Спутника V. Насколько счастливый - время покажет. Пока что (первое утро после вакцинации) никаких общих реакций не наблюдается, температура - 36,0. Есть небольшой местный отек без покраснения и боли. Об осложнениях, если таковые возникнут, буду выкладывать сведения в постах, если все нормально (и это кому-то интересно)) - сообщу об иммунном результате.
Еще немного ожидания своей "пятерки" (упаковка вакцины рассчитана на пятерых и не достается сильно заранее из морозилки, пока нужное количество не наберется, т.е. все как в маршрутке)) - и вот я счастливый внутримышечный обладатель Спутника V. Насколько счастливый - время покажет. Пока что (первое утро после вакцинации) никаких общих реакций не наблюдается, температура - 36,0. Есть небольшой местный отек без покраснения и боли. Об осложнениях, если таковые возникнут, буду выкладывать сведения в постах, если все нормально (и это кому-то интересно)) - сообщу об иммунном результате.
Авторский пост
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"Участнику вакцинации..."
У них в подразделении, около 130 человек.
Добровольно привилось ВСЕГО ДВОЕ!
Остальные забили куй. Типа - а нах оно нам надо.
Занавес...
У нас вакцинация проходит несколько иначе - подъехал на машине к первому пункту - взяли твою карточку и зарегестрировали. Через минуту подъехал ко второй точке, открыл окно, оголил плечо, укололся и 15 минут ожидания на стоянке чтобы проверить отсутствие побочных эфектов
Но, как не странно (с израильской безалаберностью) продумали всё - к особо пожилым просто приезжают на дом чтобы вакцинировать
Через неделю за второй порцией поеду, а там поглядим :-)