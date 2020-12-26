«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал глава государства. Свой отказ он объяснил тем, что относится к категории скептиков, сообщила «lenta.ru», со ссылкой на «Интерфакс».

Далее Лукашенко рассказал о планах проведения весенней вакцинации, которая, по его словам, должна охватить не менее 1,2 миллиона человек. Он также допустил увеличение количества привитых от коронавируса до двух миллионов, «в зависимости от того, как люди пойдут на это».

Ранее Александр Лукашенко назвал стилем своей работы посещение больниц, чтобы лично видеть, как оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, так как болезни, вызванные этой инфекцией, в настоящий момент являются проблемой для государства.