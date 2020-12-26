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Сообщество Жизнь в Беларуси 26 постов • 25 подписчиков подписаться
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Лукашенко не собирается прививаться от&nbsp;коронавируса

Лукашенко не собирается прививаться от коронавируса (3 фото)

Автор:
26 декабря 2020 01:57
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Белоруссии   Вакцинация   бесплатно   коронавирус   лукашенко   ограничения   отказ   скептик   
918
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

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Метки: Белоруссии   Вакцинация   бесплатно   коронавирус   лукашенко   ограничения   отказ   скептик   
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28  комментариев
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32
Buba_kastorkin 6 часов назад
И правильно,что не прививается...может сдохнет быстрей от короны
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3k
[email protected]@bux 5 минут назад
Так он уже переболел, если антитела есть нахрена ему прививаться.
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252
Миша 43 минуты назад
Врёт скорее всего, а с другой стороны, чтобы Лукашенко от короны отказался... тоже не верю ))
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5k
vitenok Час назад
Ну началось. Оклемался , сердешный, удержался. Теперь начинается новый сезон "Лукашенко заявил 2.0".
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1k
Alex 2 часа назад
Лукашенко не собирается прививаться от&nbsp;коронавируса
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275
Bobik 2 часа назад
Кошмар. По всей стране на одного таракана дихлофоса найти не можете?
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11k
Inlex 3 часа назад
политика это искусство возможного и скрытого. сам привьется просто не скажет.. и на людях пиарнется - не ширялся и здорофф, отак!
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Правильно думает,в его ситуации риск быть повешенным протестующими на центральной площади намного выше,чем умереть от короновируса
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954
akurys Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
О! Ещё один из протестунов нарисовался!
давно от мамкиной сиськи отлучили? Ибо явно " моск" у тебя не сформировался! Вешатель...
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2k
Ivan 4 часа назад
Пипец, пост, сразу 2 варианта минусов нахватать! Поддерживаешь Батьку-враг протестующих, против него-агент госдепа. Вакцину ставишь, не ставишь... Вот если бы добавили в новости, что заявил он это без маски-вообще огонь был бы!

Ща как моднее? За Батьку и вакцину, против Батьки и за вакцину, против обоих или прям по новости за Батьку и не прививаться?
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19k
мистер Конвей Твитти Ivan 3 часа назад
А просто высказать собственное мнение не вариант?Или дебильные лайки вам дороже?
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2k
Ivan мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Мне плевать на диктатора в соседней стране. Мне и своего хватает. А чем они ставятся-вааще посрать.
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351
sedoisever Ivan 54 минуты назад
Не дай вам бог пожить при диктаторе.
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3k
Tatyana Ivan Полчаса назад
А вы не думайте о минусах, пишите, что ближе.
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198
Alexander 6 часов назад
прощальная эпиграмма на кладбище - ЭХ, БАТЯ БАТЯ.
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−122
vasya 6 часов назад
ваще п.о.х.у.й ,пост Х.У.Й.Н.Я
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101k
Редька с хреном Автор поста vasya 6 часов назад
Долго спите голубчик. Товарищ майор за это по головке не погладит - бдительней надо бы быть товарищ!
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2k
Рупрехт 6 часов назад
Батька, мы с тобой! Один из немногих, кто не пляшет под дудку сатанистов.) Я тоже не буду колоть в себя какую то херь, которую намутили на скорую руку!
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101k
Редька с хреном Автор поста Рупрехт 6 часов назад
Если есть аккаунты в соцсетях, в кармане смартфон и кредитки, а на счетах долги - сомнительно - заставят. А что касаемо Лукаша - симпатичный дядька, хотя не на столько прост...
Только его ещё за жабры не брали, чтобы танцевал.
Просто свою роль играет, хотя может статься , что сам об этом ещё и не подозревает.
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238
crush 7 часов назад
все правильно говорит и делает.
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101k
Редька с хреном Автор поста Prostovopros 6 часов назад
Вы уважаемый модифицированный
SARS-CoV-2
С программой идентификации населения COV ID - 19 не путаете?
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101k
Редька с хреном Автор поста 6 часов назад
Там всё просто - обычной и модифицированной короной медики занимаются, COV ID - чиновники при поддержке силовиков.
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954
akurys Prostovopros 3 часа назад
Не пи..ди! Фашистом его называют только те , кому он воровать не даёт! А им хочется , что-бы как в России было...Я живу в Несвиже, ни один человек, который дружит с головой его так не назовёт! А то , что вякает всякая шваль продажная, которая хочет " кружевные трусики" , так таких очень мало в Беларуси!
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351
sedoisever Prostovopros 51 минуту назад
Показательно, что про содержание, перевыпуск и стоимость методичек кремлеботы узнают после вас и с ваших же слов. )
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0
Станислава Ермолина akurys 2 минуты назад
Если в России воруют и все очень плохо, то зачем он берет у них кредит и встречается с их чиновниками? И почему в Белоруси проблема с нижним бельем, если все очень хорошо?
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