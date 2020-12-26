Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.
«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал глава государства. Свой отказ он объяснил тем, что относится к категории скептиков, сообщила «lenta.ru», со ссылкой на «Интерфакс».
Далее Лукашенко рассказал о планах проведения весенней вакцинации, которая, по его словам, должна охватить не менее 1,2 миллиона человек. Он также допустил увеличение количества привитых от коронавируса до двух миллионов, «в зависимости от того, как люди пойдут на это».
Ранее Александр Лукашенко назвал стилем своей работы посещение больниц, чтобы лично видеть, как оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, так как болезни, вызванные этой инфекцией, в настоящий момент являются проблемой для государства.
До этого Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом и отказывался вводить в Белоруссии жёсткие карантинные ограничения, даже под нажимом международных организаций, включая подачки от МВФ объясняя своё решение заботой об экономике страны. Вместе с тем он заявлял, что всем гражданам страны по желанию гарантируется свободный доступ к антикоронавирусной вакцине. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет заниматься разработкой собственного препарата параллельно с закупкой иностранных медикаментов.
Начало вакцинации от коронавируса в Белоруссии намечается уже на январь 2021 года. Минздрав республики закупил в России полка 100 тысяч доз препарата «Спутник V», препарат будет распространяться среди граждан страны бесплатно. Поэтому речь о применении относительно вакцинации таких терминов, как "потоковая" или "массовая", в отличие от России, в Белоруссии пока не идёт.
Источник:
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Ща как моднее? За Батьку и вакцину, против Батьки и за вакцину, против обоих или прям по новости за Батьку и не прививаться?
Только его ещё за жабры не брали, чтобы танцевал.
Просто свою роль играет, хотя может статься , что сам об этом ещё и не подозревает.
SARS-CoV-2
С программой идентификации населения COV ID - 19 не путаете?