На взлом любого сейфа у него уходило максимум 35 минут

Но все же чекистам удалось в 1925 году обезвредить эту «элитную» банду неуловимых шниферов, на счету которых были десятки громких краж на крупных предприятиях России, таких как «Ленинград Текстиль», на судостроительном и электрическом трестах, не считая краж из сейфов и квартир не бедного населения.



Сумма, которую им удалость украсть, в то время была баснословной – 168 тыс. рублей.



Их поимка увенчалась успехом, благодаря опытному криминалисту – А.Салтыкову, боровшемуся с преступностью еще при Николае II и документам из картотеки, которая велась на дела банды еще с дореволюционного времени, (ну и, разумеется, благодаря тому, что большевикам хватило ума не уничтожить ни царскую картотеку, ни опытного сыщика).



Жизнь Ж.Черненького и его банды закончилась в «Крестах» в 1925 году...



Но были среди шниферов и везунчики, которым удавалось «отмыть» награбленное, но это уже касалось «элитных» воров конца XIX века.



Так в 90-ых годах XIX века некому Гришке Армянину удалось награбленные деньги вложить в рыбный промысел и продолжать жить безбедно, что называется - «ловить рыбку в мутной воде».



Еще один шнифер - Казимир Ястржембский-Шульц (по кличке «адмирал Нельсон» - он был одноглазый), который не только не угодил за решетку, но и долгое время при Советской власти был госслужащим. (О нем будет вскоре отдельная статья - подписывайтесь и следите за публикациями).