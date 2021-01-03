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На взлом любого сейфа у него уходило максимум 35 минут

На взлом любого сейфа у него уходило максимум 35 минут (4 фото)

Автор:
03 января 2021 09:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жоржик Черненький (   взлом   взлом сейфа   люди   сейф   факт   фото   
1399
4
Жоржик Черненький («в миру» - Георгий Александров) был главарем банды, которая в начале прошлого столетия «специализировалась» на ограблении «богатых» квартир, банков, госучреждений и ювелирных магазинов.

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Метки: Жоржик Черненький (   взлом   взлом сейфа   люди   сейф   факт   фото   
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268
Борис Час назад
знакомое всем слово «шмотки» с идиша переводится как «шмотье» и произносится - «шмоткес»
© Fishki.net
А как же переводится "шмотьё" с французского?
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26k
Teodor 10 минут назад
Поменьше бы переводов идиша и побольше бы о том, как их поймали... и почему чекисты оказались толковее агентов царской охранки?
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176
сергей 10 минут назад
В детстве была книжка называлась кажется "Записки следователя". Там была повесть о медвежатнике Нельсоне.
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268
Борис Час назад
Казимир Ястржембский-Шульц (по кличке «адмирал Нельсон» - он был одноглазый), который не только не угодил за решетку, но и долгое время при Советской власти был госслужащим.
© Fishki.net
Коба тоже долгое время при Советской власти был госслужащим.
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7k
Alex Djeff Борис 45 минут назад
Это другое. Понимать надо...)))
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2k
zloikrot Борис 40 минут назад
и григорий котовский
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