На взлом любого сейфа у него уходило максимум 35 минут

Жоржик Черненький («в миру» - Георгий Александров) был главарем банды, которая в начале прошлого столетия «специализировалась» на ограблении «богатых» квартир, банков, госучреждений и ювелирных магазинов.
Участникам банды почти всегда, без особого труда, удавалось проникнуть в любое помещение с помощью хорошо подобранных ключей и отмычек.
Если по какой-либо причине попасть в помещение через дверь не получалось, бандиты прибегали к изощренным методам.
Они могли проломить потолок и к вожделенным сокровищам спуститься сверху, могли пробить лаз из подвала - если интересующий их объект находился на перврм этаже, а то и попасть к «заветной» цели через соседнее помещение, пробив в стене отверстие нужного размера.
…К началу XIX века в России, во всю, процветала организованная преступность, так что уже тогда царским сыщикам пришлось классифицировать ее «по специализациям».
В банде Жоржика были классные «специалисты-взломщики», за которыми охотилась еще царская охранка, а потом охота за ними «по наследству» перешла и к большевикам.
Жоржик Черненький с подельниками работали только «по крупному» и на мелкие кражи они не распылялись - чего даром рисковать?
Если по какой-либо причине попасть в помещение через дверь не получалось, бандиты прибегали к изощренным методам.
Они могли проломить потолок и к вожделенным сокровищам спуститься сверху, могли пробить лаз из подвала - если интересующий их объект находился на перврм этаже, а то и попасть к «заветной» цели через соседнее помещение, пробив в стене отверстие нужного размера.
…К началу XIX века в России, во всю, процветала организованная преступность, так что уже тогда царским сыщикам пришлось классифицировать ее «по специализациям».
В банде Жоржика были классные «специалисты-взломщики», за которыми охотилась еще царская охранка, а потом охота за ними «по наследству» перешла и к большевикам.
Жоржик Черненький с подельниками работали только «по крупному» и на мелкие кражи они не распылялись - чего даром рисковать?
Участников банды такого уровня в царской России называли «шниферами» и они считались особой кастой, так называемой, «элитой» в воровском мире.
Предположительно слово «шнифер» имеет еврейское происхождение – «снифер» на иврите обозначает – «взламывающий», «открывающий».
Интересно, что немало жаргонных словечек, даже в современном лексиконе, можно отнести к еврейским истокам:
- «шнобель» - большой, длинный нос, на иврите звучит - «шнобл» и переводится, как «клюв»;
- знакомое всем слово «шмотки» с идиша переводится как «шмотье» и произносится - «шмоткес»;
- Слово «кодла» - на идише звучит также и переводится, как «подобно нищим».
Это лишь короткий перечень слов, которые в криминальном - «ботай по фене», носят еврейское происхождение.
О ворах уровня банды Жоржика Черненького еще в 1908 году в своем словаре « Отечественной фени» и криминальных жаргонизмов» писал известный авантюрист того времени - В.Трахтенберг, называя шниферов «высшим разрядом домушников», которые «не остановятся ни перед чем».
Предположительно слово «шнифер» имеет еврейское происхождение – «снифер» на иврите обозначает – «взламывающий», «открывающий».
Интересно, что немало жаргонных словечек, даже в современном лексиконе, можно отнести к еврейским истокам:
- «шнобель» - большой, длинный нос, на иврите звучит - «шнобл» и переводится, как «клюв»;
- знакомое всем слово «шмотки» с идиша переводится как «шмотье» и произносится - «шмоткес»;
- Слово «кодла» - на идише звучит также и переводится, как «подобно нищим».
Это лишь короткий перечень слов, которые в криминальном - «ботай по фене», носят еврейское происхождение.
О ворах уровня банды Жоржика Черненького еще в 1908 году в своем словаре « Отечественной фени» и криминальных жаргонизмов» писал известный авантюрист того времени - В.Трахтенберг, называя шниферов «высшим разрядом домушников», которые «не остановятся ни перед чем».
Но все же чекистам удалось в 1925 году обезвредить эту «элитную» банду неуловимых шниферов, на счету которых были десятки громких краж на крупных предприятиях России, таких как «Ленинград Текстиль», на судостроительном и электрическом трестах, не считая краж из сейфов и квартир не бедного населения.
Сумма, которую им удалость украсть, в то время была баснословной – 168 тыс. рублей.
Их поимка увенчалась успехом, благодаря опытному криминалисту – А.Салтыкову, боровшемуся с преступностью еще при Николае II и документам из картотеки, которая велась на дела банды еще с дореволюционного времени, (ну и, разумеется, благодаря тому, что большевикам хватило ума не уничтожить ни царскую картотеку, ни опытного сыщика).
Жизнь Ж.Черненького и его банды закончилась в «Крестах» в 1925 году...
Но были среди шниферов и везунчики, которым удавалось «отмыть» награбленное, но это уже касалось «элитных» воров конца XIX века.
Так в 90-ых годах XIX века некому Гришке Армянину удалось награбленные деньги вложить в рыбный промысел и продолжать жить безбедно, что называется - «ловить рыбку в мутной воде».
Еще один шнифер - Казимир Ястржембский-Шульц (по кличке «адмирал Нельсон» - он был одноглазый), который не только не угодил за решетку, но и долгое время при Советской власти был госслужащим. (О нем будет вскоре отдельная статья - подписывайтесь и следите за публикациями).
Сумма, которую им удалость украсть, в то время была баснословной – 168 тыс. рублей.
Их поимка увенчалась успехом, благодаря опытному криминалисту – А.Салтыкову, боровшемуся с преступностью еще при Николае II и документам из картотеки, которая велась на дела банды еще с дореволюционного времени, (ну и, разумеется, благодаря тому, что большевикам хватило ума не уничтожить ни царскую картотеку, ни опытного сыщика).
Жизнь Ж.Черненького и его банды закончилась в «Крестах» в 1925 году...
Но были среди шниферов и везунчики, которым удавалось «отмыть» награбленное, но это уже касалось «элитных» воров конца XIX века.
Так в 90-ых годах XIX века некому Гришке Армянину удалось награбленные деньги вложить в рыбный промысел и продолжать жить безбедно, что называется - «ловить рыбку в мутной воде».
Еще один шнифер - Казимир Ястржембский-Шульц (по кличке «адмирал Нельсон» - он был одноглазый), который не только не угодил за решетку, но и долгое время при Советской власти был госслужащим. (О нем будет вскоре отдельная статья - подписывайтесь и следите за публикациями).
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Метки: Жоржик Черненький ( взлом взлом сейфа люди сейф факт фото
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А как же переводится "шмотьё" с французского?
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Коба тоже долгое время при Советской власти был госслужащим.