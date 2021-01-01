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«2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет

«2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет (19 фото)

Автор:
01 января 2021 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: 2010 vs 2020   в мире   внешность   года   изменение   люди   прикол   фото   
1032
19
Некоторые стремятся подвести итоги не только года, но и целого десятилетия своей жизни.
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Метки: 2010 vs 2020   в мире   внешность   года   изменение   люди   прикол   фото   
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7  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Довыйобывались!
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−1
mitja pupkin 47 секунд назад
я бы на рыжую бестию вскарабкался
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243
Александр Поликарпов Полчаса назад
Всё относительно. В 2010м я на пенсию пошел.
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9k
booz223 Полчаса назад
чуваку китайцкой наружности как-то не похорошело

чуваку китайцкой наружности как-то не похорошело
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457
bad-bubble 39 минут назад
Как же быстро мы стареем.
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9k
booz223 bad-bubble Полчаса назад
Кто как... Тут ехали в лифте с соседями по офисному этажу... Тётка (Анна) заметила:"вот вы ж почти ровесники. А у одного седая башка и черная борода, а у другого ровно наоборот". Вот да, меня в мой почти полтинник выдаёт борода, которая седеет... да что уж там: почти поседела!А так все считают, что мне чуток за 30.
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