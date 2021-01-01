«2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет

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Этот странный 2020-й подходит к концу и все с замирающим дыханием ждут 2021-й: что он приготовит нам? Будет ли это совершенно новая светлая страница или продолжение истории? Скоро узнаем, а пока настало время подводить итоги.

Так в сети появился флешмоб «2010 vs 2020», в котором люди показывают, как они изменились за 10 лет.