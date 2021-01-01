Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов

Ранее в этом году Маск также продал свою крупнейшую недвижимость в Бель-Эйр китайскому миллиардеру "Уильяму" Дин Лэю за 29 миллионов долларов. Цена была на 12 миллионов долларов больше, чем он заплатил за дом в конце 2012 года. Особняк площадью 1486 квадратных метров включает семь спален и 11 ванных комнат, а из окон открывается потрясающий вид на Лос-Анджелес, Тихий океан и остров Каталина. В доме также есть бассейн со спа-салоном, несколько обеденных патио на открытом воздухе и гараж на четыре машины.