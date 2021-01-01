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Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов

Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов (13 фото)

Автор:
01 января 2021 15:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   в мире   известные люди   имущество   люди   новости   продажа   фото   
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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает распродавать свои шикарные особняки. На этот раз он продал еще три дома в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр суммарно за 40,9 миллиона долларов. Так Макс выполняет обещание в начале 2020 года, когда он написал в Твиттере о том, что продаст все свое физическое имущество.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Илон Маск   в мире   известные люди   имущество   люди   новости   продажа   фото   
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16  комментариев
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594
Rusband Час назад
Чем ответит рогозин?
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GantZ Rusband Час назад
Продаст баян
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4k
iovan2011 12 минут назад
Походу травы чуйской дунул. Ничего, к весне отпустит.
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30k
Сергей Дёмин Час назад
банкротство маячит вот и скидывает ,что бы не отобрали
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113k
arek14 Сергей Дёмин Полчаса назад
Акции Tesla пробили уровень в $700 за штуку. Рыночная стоимость компании за год увеличилась в 8,5 раз, до $678.7 млрд, что практически сравнялось с суммарной стоимостью всех российских компаний, торгуемых на рынке ($696,1 млрд)
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1k
Павел Сергей Дёмин 14 минут назад
Ты бы радовался?) Ты еще начни проклятия сыпать как старая ведьма))
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7k
Prostovopros Сергей Дёмин 5 минут назад
Написано же - дал обещание продать, и сдержал обещание. Зачем искать какие-то конспирологические причины во всём? Вот путин, рогозин и прочие от власти обещали много чего - и все обещания нарушили. И про неповышение пенсионного возраста, и про 20 млн. высокотехнологичных рабочих мест и про полёты на Марс...
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397
Serg Dex Час назад
Сначала он работал на имидж, то бишь понты, теперь имидж на него, солидный счёт в банке лучше и налогов меньше, он наверно в некоторых и не ночевал даже.
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Ну, такое. «Не было финансово мотивировано». Каждый из домов ушел дороже, чем при покупке. Очень мотивировано, как по мне
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316
Alexander 2 часа назад
Видимо потихоньку собирается слинять на Марс.
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715
ah3007 2 часа назад
Это ещё к нему наши коллекторы не приходили.
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336
Электрик 2 часа назад
Интернет уже взорван? Хомячье российское уже стало выть от счастья?
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27k
winergy2012 Электрик Полчаса назад
Интересный факт.Маск продает,а хомячье радуетсяСами последний йух без соли доедают,но считают чужие деньг ,как свои.
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2k
Владимир Электрик 18 минут назад
а нас рать!
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433
В В П Электрик 13 минут назад
Пшолнух рогуль!
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