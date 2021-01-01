Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает распродавать свои шикарные особняки. На этот раз он продал еще три дома в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр суммарно за 40,9 миллиона долларов. Так Макс выполняет обещание в начале 2020 года, когда он написал в Твиттере о том, что продаст все свое физическое имущество.
Илон Маск продал еще три дома в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, выполнив свое обещание в начале этого года "не иметь ни одного дома". Три объекта недвижимости, которые находятся по соседству, были проданы суммарно за 40,9 миллиона долларов. Пока точно не известно, кто стал покупателем. Ранее предполагали, что дома Маска собирается приобрести компания Arya Chalon, подконтрольная местному девелоперу и дизайнеру Арди Тавангаряну.
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Еще в мае 2020 года Маск написал в Твиттере: "Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет ни одного дома"
После того, как в мае 2020 года Маск написал, что планирует продать свои владения, миллиардер выставил семь своих особняков на продажу, шесть из которых находятся в престижном Бель-Эйре. Также он заверил своих подписчиков, что продажа имущества не была финансово мотивирована: "Мне не нужны деньги. Я посвящаю себя Марсу и Земле. Обладание чем-то всегда отягощает," - написал Маск в Твиттере.
Из трех недавно проданных домов самый большой ушел за $29,72 млн, что примерно на $5,5 млн больше, чем Маск заплатил за него при покупке в 2016 году. В особняке площадью 864 квадратных метра есть шесть спален и две ванные комнаты, а также просторная солнечная терраса и бассейн. Расположенный на 0,6 га земли, особняк находится на крутом склоне с видом на Лос-Анджелес.
Находящийся по соседству белый дом в колониальном стиле был продан за 6,77 миллиона долларов, что примерно на 375 тысяч долларов больше, чем Маск заплатил в 2019 году. В доме площадью 366 квадратных метров есть четыре спальни и пять ванных комнат.
Самый маленький из трех - одноэтажный дом 1960-х годов, который продали за 4,43 миллиона долларов. Он имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты, а его площадь составляет 270 квадратных метров. Маск купил этот дом за 4,3 миллиона долларов в 2015 году.
Маск также выставил три других дома на продажу в том же районе Бель-Эйр. Он продал один из них, бывший дом покойного актера Вилли Вонки Джина Уайлдера, племяннику Уайлдера за 7 миллионов долларов. Маск купил дом Уайлдера в ноябре 2013 года за 6,75 миллиона долларов и превратил его в частную школу.
Ранее в этом году Маск также продал свою крупнейшую недвижимость в Бель-Эйр китайскому миллиардеру "Уильяму" Дин Лэю за 29 миллионов долларов. Цена была на 12 миллионов долларов больше, чем он заплатил за дом в конце 2012 года. Особняк площадью 1486 квадратных метров включает семь спален и 11 ванных комнат, а из окон открывается потрясающий вид на Лос-Анджелес, Тихий океан и остров Каталина. В доме также есть бассейн со спа-салоном, несколько обеденных патио на открытом воздухе и гараж на четыре машины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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