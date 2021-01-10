Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной бури увеличилось до четырёх человек

В Испании продолжает расти число жертв, мощнейшего за последние 50 лет, снежного бурана, разразившегося практически по всей территории страны.
Официальные источники сообщают о четырёх телах жертв стихии, без уточнения конкретных причин смерти потерпевших. Однако окончательно посчитать погибших станет возможным только после таяния снегов.
Из-за снегопадов и дождей в 19 регионах Испании были усилены меры безопасности.
Стихийное бедствие пришло вместе с ураганом Филомена - в некоторых местах порывы ветра превышали 90 километров в час.
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По сообщению ИТАР-ТАСС, министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос выразил свои соболезнования членам семей и друзьям жертв бури.
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Ранее Государственным метеорологическим агентством Испании с 7 января была объявлена тревога на территории большинства регионов страны из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за погодной аномалии сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова была более 50 см.
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Из-за снежных заносов с пятницы был закрыт международный аэропорт Мадрид-Барахас, на некоторых участках страны приостановлено железнодорожное движение, в Мадриде не ходят автобусы.
Правительство Испании призвало жителей не покидать своих домов.
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