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Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной бури увеличилось до четырёх человек

Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной бури увеличилось до четырёх человек (1 фото + 4 видео)

Автор:
10 января 2021 07:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Филомена   буря   ветер   жертвы   заносы   испания   мадрид   снег   
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В Испании продолжает расти число жертв, мощнейшего за последние 50 лет, снежного бурана, разразившегося практически по всей территории страны.

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Метки: Филомена   буря   ветер   жертвы   заносы   испания   мадрид   снег   
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5  комментариев
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8k
Antique computer 2 часа назад
С нетерпением жду, как культурные европейцы покажут наконец отсталым и ленивым россиянам, что такое настоящая европейская организация труда и высокая производительность.
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Цыц тут у меня 19 минут назад
Третье видео, самое начало - Италия, Мадрид. Это только еще раз подтверждает убогость так называемых блогеров.
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468
Alexander Час назад
Смело могу предсказать матюки испанцев к России)))
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