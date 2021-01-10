Испания в снегу

Такого тут давно не видели. Циклон Филомена наделал делов: на большей территории страны идет снег, причем наблюдаются настоящие снежные завалы.
Столицу Испании накрыл самый мощный за последние 80 лет снегопад, вызванный ураганом Филомена. Он парализовал железнодорожное и авиасообщение из столицы королевства.
Кроме того, в Мадриде прекращено движение автобусов, а на некоторых линиях метро есть задержки. Власти города попросили местных жителей без крайней необходимости не выезжать на автомашинах и делать это только с цепями на шинах. Также мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда рекомендовал жителям Мадрида не выходить из дома.
Кроме того, в Мадриде прекращено движение автобусов, а на некоторых линиях метро есть задержки. Власти города попросили местных жителей без крайней необходимости не выезжать на автомашинах и делать это только с цепями на шинах. Также мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда рекомендовал жителям Мадрида не выходить из дома.
Военные сейчас занимаются спасением водителей, которые не могут самостоятельно выбраться из снежных заносов. Движение грузового транспорта и сбор мусора в Мадриде запрещены из-за опасности ДТП вследствие заноса грузовиков.
Одновременно с этим временно остановлено движение пригородного железнодорожного транспорта и поездов дальнего следования. Оператор аэропорта Барахас – компания Aena – сообщил об отмене всех рейсов 9 января и порекомендовал пассажирам не выезжать в аэропорт.
Отметим, что синоптики прогнозируют продолжение снегопада в Мадриде вплоть до понедельника. Здравствуй глобальное потепление.
Одновременно с этим временно остановлено движение пригородного железнодорожного транспорта и поездов дальнего следования. Оператор аэропорта Барахас – компания Aena – сообщил об отмене всех рейсов 9 января и порекомендовал пассажирам не выезжать в аэропорт.
Отметим, что синоптики прогнозируют продолжение снегопада в Мадриде вплоть до понедельника. Здравствуй глобальное потепление.
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