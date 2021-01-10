Испания в снегу

Столицу Испании накрыл самый мощный за последние 80 лет снегопад, вызванный ураганом Филомена. Он парализовал железнодорожное и авиасообщение из столицы королевства.



Кроме того, в Мадриде прекращено движение автобусов, а на некоторых линиях метро есть задержки. Власти города попросили местных жителей без крайней необходимости не выезжать на автомашинах и делать это только с цепями на шинах. Также мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда рекомендовал жителям Мадрида не выходить из дома.