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Испания в снегу

Испания в снегу (4 фото + 2 видео)

Автор:
10 января 2021 07:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Филомена   испания   снег   циклон   
417
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Такого тут давно не видели. Циклон Филомена наделал делов: на большей территории страны идет снег, причем наблюдаются настоящие снежные завалы.

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Метки: Филомена   испания   снег   циклон   
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26k
Acu900 4 часа назад
Тут дело не в глобальном потеплении. Как извесно, Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. И это ось тоже постепенно смещается относительно полюсов. Уже давно географические полюса не совпадают с магнитными. Конечно смещение полюсов происходит гораздо медленнее чем вращение Земли, где то там около сантиметра в год, вроде незаметно, но с годами это становится ощущимо. И это естественный процесс, загрязнение и тому подобрые ужасы, чем нас пугают экологи и Грета Тумберг не причем. Так что это вполне естественно что в Арктике тают льды, а там где обычно всегда лето, вдруг идет снег...
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6k
Перст Указующий Acu900 2 часа назад
я думаю, причина ещё проще: погодные аномалии были всегда.
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438
Виталий Касандров 4 минуты назад
Прикупить что ли масла оливкового и оливок про запас ,ибо в новом году из-за того что посадки в Испании погибнут явно цены на них взлетят .
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41k
Цыц тут у меня 3 часа назад
А 80 лет назад тоже глобальное потепление виновато было?
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10k
[email protected] 4 часа назад
Ну да, озоновые дыры греют Землю....
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