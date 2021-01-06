Неудачливый негр при попытке кражи застрял в снегу и был задержан полицией

В Сети появилось видео самой неумной и неудачной попытки кражи в 2021 году. Чернокожий парень разъезжал на угнанной своей "Тойоте" где-то на северо-востоке США (Пенсильвания или Нью-Йорк) и очень топорно крал посылки у крыльца домов.



Чернокожий сверхразум не очень заботился о конспирации - просто парковался на крыльце дома, который хотел ограбить, быстро забирал чужое и уезжал.



Но "гениальная" схема неожиданно не сработала. Бдительный хозяин одного из домов заподозрил неладное, когда на крыльце припарковалась "Тойота", и на всякий случай включил камеру. Мужчина открыл дверь в тот момент, когда воришка уже протянул руки к пакету. От неожиданности негр запаниковал и пустился бежать. Он добежал до машины, номера которой уже запечатлены на телефон, и попытался уехать.



А то, что происходило дальше, тянет минимум на Оскар. Задним ходом он въехал в сугроб и его машинка неожиданно застряла в снегу. Негр начал метаться, вышел из машины, пытаясь ее вытолкать из снежного плена, но она крепко увязла.



