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Сообщество Жизнь в США 549 постов • 198 подписчиков подписаться
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Неудачливый негр при попытке кражи застрял в снегу и был задержан полицией

Неудачливый негр при попытке кражи застрял в снегу и был задержан полицией (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 января 2021 12:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Автомобиль   арест   афроамериканец   видео   карма   неудача   посылки   сша   
840
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В этом ролике прекрасно все - и попытка кражи, и попытка бегства.

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Метки: Автомобиль   арест   афроамериканец   видео   карма   неудача   посылки   сша   
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7  комментариев
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NIS 58 минут назад
Живой и в маске !! Странное сочетание для ниггера нынешней зимой !!
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Соломей 3 минуты назад
как минимум на должность первого помощника вицепрезидента сшп тянет.
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elllfa 15 минут назад
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3k
ишты 22 минуты назад
Неудачливый негр при попытке кражи застрял в снегу и был задержан полицией
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983
BAMBRA Полчаса назад
Возмутительно! Надеюсь, что полицейские и хозяин дома уже наказаны.
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1k
Anubis17 45 минут назад
Белый снег задержал чёрного грабителя, как-то неполиткорректно получилось.
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88
Anatoliy 46 минут назад
Тюремные робы в штатах тоже платные.Прийдется отработать государству 120-150 долл.
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