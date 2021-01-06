Неудачливый негр при попытке кражи застрял в снегу и был задержан полицией

В этом ролике прекрасно все - и попытка кражи, и попытка бегства.
В Сети появилось видео самой неумной и неудачной попытки кражи в 2021 году. Чернокожий парень разъезжал на
угнанной своей "Тойоте" где-то на северо-востоке США (Пенсильвания или Нью-Йорк) и очень топорно крал посылки у крыльца домов.
Чернокожий сверхразум не очень заботился о конспирации - просто парковался на крыльце дома, который хотел ограбить, быстро забирал чужое и уезжал.
Но "гениальная" схема неожиданно не сработала. Бдительный хозяин одного из домов заподозрил неладное, когда на крыльце припарковалась "Тойота", и на всякий случай включил камеру. Мужчина открыл дверь в тот момент, когда воришка уже протянул руки к пакету. От неожиданности негр запаниковал и пустился бежать. Он добежал до машины, номера которой уже запечатлены на телефон, и попытался уехать.
А то, что происходило дальше, тянет минимум на Оскар. Задним ходом он въехал в сугроб и его машинка неожиданно застряла в снегу. Негр начал метаться, вышел из машины, пытаясь ее вытолкать из снежного плена, но она крепко увязла.
Пока неудачливый вор копался со своей машиной, и соседи, и домочадцы едва не ограбленного дома, успели позвонить в полицию. Правоохранители приехали быстро и взяли злоумышленника тепленьким.
Даже стрелять не пришлось.
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Дальнейшая судьба "гениального" воришки неизвестна. Вполне возможно, что в скором времени любитель бесплатных подарков примерит бесплатную тюремную робу.
Расширенное видео
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