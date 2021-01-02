Пейжас новогоднего кооператива вакцинирует эфтаназией

Новогодняя подборка лучших высказываний из нашей жизни. Кто знает, быть может мы скоро будем смотреть на грамотные посты, как на нечто смешное, а вот это вот все будет уже нашей повседневностью
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