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Пейжас новогоднего кооператива вакцинирует эфтаназией

Пейжас новогоднего кооператива вакцинирует эфтаназией (22 фото)

Автор:
02 января 2021 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   соцсети   так и живем   шутка   
1274
22

Новогодняя подборка лучших высказываний из нашей жизни. Кто знает, быть может мы скоро будем смотреть на грамотные посты, как на нечто смешное, а вот это вот все будет уже нашей повседневностью

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   соцсети   так и живем   шутка   
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7  комментариев
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51k
Андрей Час назад
Что Аня натурал - обнадёживает, а что двусторонняя - вдохновляет.
Что Аня натурал - обнадёживает, а что двусторонняя - вдохновляет.
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9k
Андрей Ватрушкин 16 минут назад
Анальные морозы внесли коррективы в жизнь геморройцев.
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16k
Anna 53 минуты назад
Комментарий к фото
когда вместо мозга - свая
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16k
Anna 54 минуты назад
Комментарий к фото
может в бздну?
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51k
Андрей 55 минут назад
Подборка от создателей "мы нина икзамине!"
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16k
Anna 58 минут назад
Комментарий к фото
только с проктологом
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