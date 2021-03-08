Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию

Дамам такой подарок очень понравился. Ссылки на уклонистов посыпались как из рога изобилия.
Военный комиссариат Ленобласти в качестве подарка на 8 марта предложил россиянкам сдать в армию своих бывших возлюбленных, которые уклоняются от службы.
С таким оригинальным предложением выступил начальник отдела по работе с гражданами полковник Юрий Хромов.
«Позвольте преподнести небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», - говорит Хромов в ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте администрации Ленобласти.
Девушки положительно встретили такое "поздравление" и принялись оставлять под публикацией ссылки на аккаунты потенциальных призывников, которых неплохо бы отправить служить подальше, например, в Антарктиду. Впрочем, нашлись и те, кто принял инициативу военных в штыки, обвинив Хромова в том, что ему лень самому искать призывников.
Вот он армейский юмор, для утончённых натур наверное непробиваемый.— Ivan Dyrak (@IvanDyrak3) March 8, 2021
Говорят, одна женщина не получила подарок на праздник и отправила в военкомат адрес жительства провинившегося.— Кэрри Брэдшоу (@carrie_brdshw) March 8, 2021
Источник:
- 8 марта близко. Обзор предпраздничного безумия
- Необычные обычные подарки к НГ
- Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
- И смех и грех. Ошеломляющие итоги 8 марта 2020 года
- Самые странные подарки на 8 Марта
Понравилось14