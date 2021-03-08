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Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию

Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию (2 фото)

Автор:
08 марта 2021 12:48
Сообщество : Военное
Метки: 8 марта   Ленобласть   военкомат   подарок   поздравление   призывники   уклонисты   
672
2

Дамам такой подарок очень понравился. Ссылки на уклонистов посыпались как из рога изобилия.

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Метки: 8 марта   Ленобласть   военкомат   подарок   поздравление   призывники   уклонисты   
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12  комментариев
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262
Youtube's Best Channel 9 минут назад
Т.е. сделать нормальными условия службы - не, не вариант? Ок...
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39k
Элек Мек Минуту назад
Я так понимаю что мозг этому бесполковнику препарировали при рождении...
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39k
Элек Мек 9 минут назад
Какой нормальный человек пойдет служить под руководством этого ублюдка, который предлагает службу в армии как наказание?
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5k
NeDron 9 минут назад
Военкомат превратился в карающий орган, которому не требуется приговор суда.
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2k
Слава Андреев Полчаса назад
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41k
Митрий Полчаса назад
К последней картинке относительно едросов призывного возраста... Среди "едросов" - в основном люди, которые уже отслужили в армии СССР и РФ. От 30 и до пенсионеров. А вот среди навальнят мамкиных воинов - хоть лопатой греби. Вот где для военкомата раздолье!
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6k
Ф Ив Митрий Полчаса назад
Речь об отпрысках, то есть детях.
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6k
Ф Ив 45 минут назад
Третий комментарий самый дельный совет.
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120k
Игорь Ф Ив 41 минуту назад
Пожалуй последний самое то.
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6k
Ф Ив Игорь Полчаса назад
Я имел ввиду вот этот Накидайте ему акков отпрысков едросов призывного возраста) Rioja (@RieslingGewurzt) March 8, 2021
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30k
Дмитрий Игорь 18 минут назад
А это бесполезно, их что не знают? Кто по за границам,кто отмажется
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603
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Настоящий мужчина, кому должен , всем прощает . Жаль это стало понятно уже после армии.
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