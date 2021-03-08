Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию

Военный комиссариат Ленобласти в качестве подарка на 8 марта предложил россиянкам сдать в армию своих бывших возлюбленных, которые уклоняются от службы.





С таким оригинальным предложением выступил начальник отдела по работе с гражданами полковник Юрий Хромов.





«Позвольте преподнести небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», - говорит Хромов в ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте администрации Ленобласти.