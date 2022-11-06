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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей

Автор:
06 ноября 2022 19:21
Метки: Приколы   Юмор   интересно   
1061
30
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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5  комментариев
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22k
Добрый Алабай 4 часа назад
- Семён Маркович, Вы в курсе, что Мойша пи@арас?
- Он так и не вернул Вам деньги?
- Нет, я в хорошем смысле этого слова.
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4k
Frank Borman 3 часа назад
4.
Когда тебя раздевает муж - это любовь
когда грабитель - это ограбление
когда правительство - это налог.
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3k
YaNa 4 часа назад
Я еврей по жизни...
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3k
YaNa 4 часа назад
А Вы еврей по маме или по папе?
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