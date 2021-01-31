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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (25 фото)

Автор:
31 января 2021 15:16
Метки: Юмор   интересно   приколы   
895
25

Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.

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Метки: Юмор   интересно   приколы   
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23  комментария
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5k
Дельфин Красивый Час назад
наверное это смешно.
наверное это смешно.
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35k
parallax 17 минут назад
Кудри вдоль ушей
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50k
Похабыч 23 минуты назад
Кудри вдоль ушей
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50k
Похабыч 24 минуты назад
Кудри вдоль ушей
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1k
Domax3000 Полчаса назад
Просто навеяло постом
Просто навеяло постом
Просто навеяло постом
Просто навеяло постом
Просто навеяло постом
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1k
Domax3000 41 минуту назад
Специфично, но улыбает!!!
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13k
Corvus Corax 46 минут назад
Жду появления Крошки Ру в ТП...
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6k
vitenok 50 минут назад
Не люблю евреев.
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Агасфер vitenok 44 минуты назад
Мы себя тоже не любим. Но больше не любим идиотов
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Domax3000 vitenok 44 минуты назад
Бедняга......Во младенчестве был донором?
Бедняга......Во младенчестве был донором?
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6k
vitenok Агасфер 40 минут назад
Рано или поздно , но в очередной раз вас немножко проредят. Закон социума, ничего личного. Вас никто не любит. Так было всегда, так будет и впредь.
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1k
Domax3000 vitenok Полчаса назад
И они с успехом и на зависть выживут, как и всегда. Я преклоняюсь перед этим народом за упорство и желание жить и прогрессировать (не беря в расчёт ортодоксальный сегмент).
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2k
Агасфер vitenok 24 минуты назад
Нас не любят - вот по этой причине мы выжили и выбиваемся в первые ряды. Выживает сильнейший и умнейший
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2k
Владимир Час назад
и это-таки да!!!
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−1
Всё тот же Шумахер Час назад
ГЫГЫГЫГАГАГАЫЫЫЫЫЫ!!!
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12k
Алан Час назад
Ни разу не улыбнулся. Или это такой еврейский юмор для евреев?
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6k
vitenok Алан 50 минут назад
Своя специфика.
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