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Самые остроумные штрих-коды на товарах

Самые остроумные штрих-коды на товарах (23 фото)

Автор:
14 декабря 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   идеи   интересно   необычно   остроумно   реклама   штрих код   
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Штрих-код - штука скучная: полоски, цифры... Но только не для людей, искренне увлеченных своим делом! Некоторыек бизнесмены делают необычный штрих-код изюминкой своего товара, а заодно и дополнительной рекламой. Вот, гляньте!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   идеи   интересно   необычно   остроумно   реклама   штрих код   
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Хью́берт Час назад
Самые остроумные штрих-коды на товарах
Самые остроумные штрих-коды на товарах
Самые остроумные штрих-коды на товарах
Самые остроумные штрих-коды на товарах
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