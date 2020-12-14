Самые остроумные штрих-коды на товарах

Штрих-код - штука скучная: полоски, цифры... Но только не для людей, искренне увлеченных своим делом! Некоторыек бизнесмены делают необычный штрих-код изюминкой своего товара, а заодно и дополнительной рекламой. Вот, гляньте!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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