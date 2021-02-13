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В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на легковушке

В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на легковушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 13:27
Сообщество : Автомир
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   грузовики   курьез   легковой автомобиль   учитель   
3025
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Стоило подтянуться дяде Олегу на самосвале, как надоедливый блюститель ПДД тут же слинял, забыв про свою важную миссию.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   грузовики   курьез   легковой автомобиль   учитель   
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32  комментария
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12k
Toxictofa Час назад
ИМХО еб@ный ублюдок тут один - водила фуры, который, насрав на всех, хочет проехать по обочине. Да еще и вызывает "подмогу", как шакал.
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13k
aalexey3 9 минут назад
Сначала хотел минус поставить, подумал что на грузовике - обочечник, хотя ни разу такого не видел. Потом понял - обочечник это легковушка, а водила грузовика их не пускал.
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434
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 9 минут назад
На дороге чмо всегда выделяется.
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6
Павел Сотников 24 минуты назад
А самому без дяди Олега ссыкатно
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3k
karamba Полчаса назад
Что могу сказать, за братство отдельное спасибо. Но я езжу по Европе, и в принцыпе таких ситуаций нет. Скажу одно, в Германии ни одна машина под фуру не полезет, а обязана уступить дорогу как только я показал поворот. И это закон. Во Франции тупее, но в принцыпе не обижают.
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368
Лимонадный Джо 38 минут назад
Мой знакомый рассказывал такой случай. Они рыбачили на озере зимой. Ставили ставки на щуку по большой площади. И вот на озере появился "деятель",который подъезжал на "москвиче" к лункам и проверял и обрезал леску,если клюнуло. Так и носился по озеру и его не могли поймать. А когда было рыбаки попытались окружить его - рванул к берегу. Где и благополучно застрял в полынье. Сам он сбежал. А машину бросил. Ему просто её подожгли. Времена были тогда,когда подобные машины были в ходу. Никаких иномарок.
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2k
Vladimir Taranovich 38 минут назад
Ну, такое. Учитэл-камикадзе. Типа «я тут ваще на танке” . Дэган.
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539
Артем 44 минуты назад
описание к видео невнятное какое то. грузовик не пропускал обочечников, а гей на темной легковушке всетки пролез вперед и хотел проучить водилу грузовика. но традиционалов оказалось больше и гей с позором сбежал.
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9k
Сергей 47 минут назад
Очередной дырявый, к мужу спешит!
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10k
Антон Семёныч 50 минут назад
Дальнобои ребята дружные.
Ссылка www.youtube.com
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Робаут Жиллиман 50 минут назад
А кто вообще дал попал грузовикам ездить по обочине? Правильно сделал, обочечникоч надо учить!
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239
Maximka Робаут Жиллиман Полчаса назад
тебе русским языком заняться надо.....когда с самоката слезешь, тогда и комменты пиши.
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1k
Робаут Жиллиман Maximka Полчаса назад
Если еду в правом ряду, и какая то скотина лезет по обочине, специально проехать не даю. Ибо нефиг правила нарушать!
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3k
Aleksandr Kovaljov Робаут Жиллиман 8 минут назад
Ты хоть пост пересмотри да голову включи. Легковуха по обочине пёрла, грузовой не пускал, тот начал его щемить.
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10k
ss 58 минут назад
Таких "учителей" нужно отлавливать, пожизненно лишать прав и "закрывать" на пару лет. Потому как они умышленно создают аварийные ситуации.
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4k
Vadim Час назад
Надо быть полным дебилом дабы пытаться такое делать перед грузовиком. Как бы не хотелось кого-то учить, если что от тебя же только блин останется, не думаю что "правота" чем-то поможет трупу.
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Chris Taylor Час назад
аффтар, Грузовик-обочечник нормальное явление? водилы грузовиков полижительные герои этого видео, а короллист - отрицательный?
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38k
Войнов Chris Taylor Час назад
Грузовик не пускал обочечников. И правильно делал. Так бывает, когда обочечники достают вкрай.
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1k
Chris Taylor Войнов Час назад
а какого короллист делал?! если так, то поделом!
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38k
Войнов Chris Taylor Час назад
А короллист решил поучить водителя грузовика.
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539
Артем Chris Taylor 50 минут назад
обиделся просто, что ему пролезть вперед не дают.
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