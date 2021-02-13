В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на легковушке

На днях в Подмосковье двое водителей грузовиков наказали очередного дорожного "учителя", который всячески препятствовал движению.

Вероятно, водитель легкового автомобиля решил проучить грузовик за то, что тот залез на обочину. Уникум на черной легковушке включил аварийную сигнализацию и принялся намеренно его оттормаживать.



Неизвестно, сколько времени продолжались его действия, но когда он порядком поднадоел, водитель большегруза включил камеру и вызвал на подмогу дядю Олега на самосвале, чтобы тот помог зажать наглеца на обочине. Дядя Олег не заставил себя ждать и тут же вырулил слева, преградив путь легковому автомобилю. "Учитель" не ожидал такого поворота событий и, осознав, что тут можно отхватить, вдавил газ в пол и стремительно скрылся.

Очевидно, "учитель" осточертел не только автору видео, потому как видно, что присоединиться к его порке также намеревался водитель автоцистерны.