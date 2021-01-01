Вот так перевозят лопасти для ветрогенераторов

Выглядит как фотошоп - какая-то гигантская авторучка.
А это просто транспортировка лопастей для современных ветряных мельниц.
Впечатляет.
А это просто транспортировка лопастей для современных ветряных мельниц.
Впечатляет.
Красный цвет на торце груза - чтобы сзади едущие машины видели, что впереди - перевозка опасного негабаритного груза. Вдруг кто-нибудь не заметит.
Три коротких видео про транспортировку этих "ветряных крыльев", снятых в разных местах.
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Намного
При длине 55м вес лопасти - около 15 тонн
Грузоподъемности Ми26 - 20 тонн
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