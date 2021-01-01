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Вот так перевозят лопасти для ветрогенераторов

Вот так перевозят лопасти для ветрогенераторов (3 фото + 3 видео)

Автор:
01 января 2021 14:50
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Лопасть   ветрогенератор   перевозка лопастей   
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Выглядит как фотошоп - какая-то гигантская авторучка.
А это просто транспортировка лопастей для современных ветряных мельниц.
Впечатляет.

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Метки: Лопасть   ветрогенератор   перевозка лопастей   
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Сдается мне, вертолетом было бы и дешевле, и безопаснее
Намного
При длине 55м вес лопасти - около 15 тонн
Грузоподъемности Ми26 - 20 тонн
.
Сдается мне, вертолетом было бы и дешевле, и безопаснее Намного При длине 55м вес лопасти - около 15 тонн Грузоподъемности Ми26 - 20 тонн .
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8k
MihailoSerbiya 53 минуты назад
Sankcii umeyut delat a vot MI 26 ne sumeli postroit.Pust seichas na gruzovikah perevozyat eti loposti kak dikari .
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715
ah3007 Час назад
Дикие люди
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Дон Кихоту раздолье. Можно просто выбивать грузовики
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Виктор Апрель

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