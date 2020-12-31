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Новогодние подарки от толстых троллей

Новогодние подарки от толстых троллей (31 фото)

Автор:
31 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   новый год   подарки   рождество   смешно   троллинг   шутки   
1331
31
Подарки бывают для души, для ума, для пользы... или для троллинга! Эти дарители - большие оригиналы: и подарок вручили, и посмеялись над одариваемым от души!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   новый год   подарки   рождество   смешно   троллинг   шутки   
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4  комментария
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2k
Агасфер 2 часа назад
Автор уже празднует НГ? Таких ошибок я давно не наблюдал
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2k
Руслан Руднев 2 минуты назад
Я как то подруге подарил по приколу силикатный кирпич в красивой упаковочке, так её радости не было предела
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12k
Corvus Corax 10 минут назад
Болонка, убейса ап стену! Ибо это просто пиндец!
"отверстие в полеле"

"Я очень постаралась, чтобы спрятать новогодний подарок сестры"
Сестре, мля!!!

"сделанный вучную портрет"

" три последние - на ождество"

"ты правла крутой парень"

"У нас в семья есть не только Секретный Санта"

Болонка, убейса ап стену! Ибо это просто пиндец! "отверстие в полеле" "Я очень постаралась, чтобы спрятать новогодний подарок сестры" Сестре, мля!!! "сделанный вучную портрет" " три последние - на ождество" "ты правла крутой парень" "У нас в семья есть не только Секретный Санта"
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