Новогодние подарки от толстых троллей

"С каждым годом становится все сложнее придумывать рождественские подарки. Но здесь, в цементе, содержится доказательство того, что ты мой любимый брат. До того, как ты начнешь его раскалывать, я хочу тебе сказать, что ты правла крутой парень. Надеюсь, в наступающем году ты легко преодолеешь все препятствия и будешь счастлив. Ты победишь!".