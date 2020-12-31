Новогодние подарки от толстых троллей

Подарки бывают для души, для ума, для пользы... или для троллинга! Эти дарители - большие оригиналы: и подарок вручили, и посмеялись над одариваемым от души!
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"Попросила у мужа в подарок какие-нибудь криповые серьги. Он подарил мне серьги из копролитов - окаменевшего дерьма динозавра"
"Нашил родители вышли на пенсию и собираются посвятить остаток жизни путешествиям. Мой брат подарил им чемодан со своим портретом"
"Мы любим нашего сына!"
"Я попросил у семьи в подарок какую-нибудь картину, чтобы украсить пустые стены на съемной квартире. Получил картину "Бабочки", целиком состоящую из отпечатков ягодиц моих племянниц
"Мой отец всегда умел отлично прятать подарки. В этом году он просверлил отверстие в полеле, чтобы спрятать коробочку с кольцом для мамы"
"Я сказала отцу, что не приеду домой на Рождество. Но я пролетела 5000 километров и упаковалась в коробку под елкой"
"Отец каждый год дарит нам странные свечи с религиозной тематикой. В этот раз он превзошел себя"
"Я подарила маме эту кружку на Рождество два года назад. Она до сих пор не заметила в ней ничего необычного"
"Я купил жене и детям поездку в Диснейленд. Повесил подарок на елку - а они его так и не заметили"
"Мне очень понравилась эта картинка в интернете, и я сказал об этом своей подруге. Вот что я получил на Рождество"
"У нас с сестрой соревнование - кто подарит худший рождественский подарок. В этом году она выиграла. Это галька для цветочных горшков. Я ненавижу цветы"
"Мой брат подарил мне набор игр, сказав, что три последние - на ождество, и открывать их раньше нельзя. Черт, я уже измучился!"
"Коллега сказал, что во мне нет рождественского настроения. В ответ я завернула ему подарок"
"Я залил подарок для брата цементом"
"С каждым годом становится все сложнее придумывать рождественские подарки. Но здесь, в цементе, содержится доказательство того, что ты мой любимый брат. До того, как ты начнешь его раскалывать, я хочу тебе сказать, что ты правла крутой парень. Надеюсь, в наступающем году ты легко преодолеешь все препятствия и будешь счастлив. Ты победишь!".
"У нас в семья есть не только Секретный Санта, но и Секретный Сатана! Вот что я получил от него на Рождество в этом году"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"отверстие в полеле"
"Я очень постаралась, чтобы спрятать новогодний подарок сестры"
Сестре, мля!!!
"сделанный вучную портрет"
" три последние - на ождество"
"ты правла крутой парень"
"У нас в семья есть не только Секретный Санта"