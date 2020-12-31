В Новосибирске двух неудавшихся похитителей елки примотали друг к другу скотчем

И так будет с каждым!
В Новосибирске двое крайне нетрезвых мужчин решили спилить во дворе елку и утащить домой. Но местные жители вовремя заметили их намерения и устроили суд Линча - примотали их спина к спине скотчем - и наказали, и посмеялись.
Сколько времени братья-акробаты находились в таком унизительном и крайне неудобном положении история умалчивает, но самостоятельно они освободится не могли, и немощно водили хоровод возле той самой елки. Пока один из прохожих им не помог.
"Ну, нормально вас наказали"
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В этот день хочется процитировать автора ролика, который говорит злоумышленникам, что все возвращается.
Так что творите добро. Всех с наступающим!
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