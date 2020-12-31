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В Новосибирске двух неудавшихся похитителей елки примотали друг к другу скотчем

В Новосибирске двух неудавшихся похитителей елки примотали друг к другу скотчем (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 13:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   воровство   елка   курьез   наказание   
1443
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И так будет с каждым!

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Метки: Новосибирск   видео   воровство   елка   курьез   наказание   
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4  комментария
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805
AGold Час назад
надо было бы одного вниз головой... и дошли бы быстрее ))
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Нельзя быть такими злыми:теперь детки у этих мужиков без елочки будут
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662
Владимир Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
...а лучше сделать так, чтобы у них не было бы больше новых деток.
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7k
MUZSER 2 часа назад
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