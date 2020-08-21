Кассирша магазина "Дикси" избила женщину за кражу шампуня

Сотрудники супермаркета решили устроить самосуд над воровкой и засняли (на свою голову) экзекуцию на видео.
В подмосковном городе Жуковском кассирша сетевого магазина избила женщину, которую заподозрила в воровстве. Инцидент произошел в супермаркете "Дикси" на улице Гагарина.
Судя по видео, которое записали другие сотрудники магазина, покупательница решила пронести мимо кассы шампунь, но была остановлена и препровождена в служебное помещение.
Полицейских сотрудники вызывать не стали, потому что, как сообщила другая сотрудница, оставшаяся за кадром: "если ментов вызову, я еще полдня про***усь с ними здесь". Поэтому с воровкой они решили разобраться самостоятельно: раздавали тумаки, материли на чем свет стоит и угрожали, пытаясь таким образом "выбить" деньги за шампунь.
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Женщина в этот момент едва ли не плача говорит, что пойти на кражу ее вынудила бедность, поскольку она является матерью пятерых детей. Это признание вызвало новую волну ярости у боевой-кассирши, и она с новой силой накинулась на покупательницу.
Видео без цензуры. Осторожно, очень много мата
В Подмосковном Жуковском баба пыталась лутануть шампунь, но сотрудники её заметили и затащили в каморку, где дали пизды— #MDK (@mudakoff) August 21, 2020
pic.twitter.com/iDTCZsdske
Сотрудница магазина угрожает, что вызовет полицию, но женщина совершенно не против, чтобы приехали правоохранители.
"Ручки у нее болят. А ножки не хочешь? Чтобы ты сейчас поползла отсюда и забыла дорогу", - кричит сотрудница магазина.
Судя по всему, после "воспитательной беседы" "наркоманку", как назвали ее сотрудники магазина, отпустили.
Уровень IQ работников Дикси и прочих Пятёрочек прям зашкаливает. Снять на видео и выложить... прямо выпрашивая как минимум пару статей УК.— Dr. Öbnöxiöus (@DrObnoxiouss) August 21, 2020
Других подробностей происшествия нет. Но наверняка этим видео заинтересуются в полиции, а сотрудников теперь вряд ли допустят даже мыть полы в этом магазине.
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с восхитительным блеском волос.
Но в кассиршу вселился нечистый,
и понос изрыгаемый ртом,
не отмыть многодетной чистюле,
не отчистить и нашатырём.
ЛУТАНУТЬ!!!!!!
Новый угребищный лексикон проамериканских губошлепов стремительно врывается в нашу жизнь
А продавщица на гопоту похожа.
А моралфагам и любителям "вызывайте полицию" - лесом. Вы еще цыганву пожалейте. Полиция ее чз час отпустит. Ибо им впадлу с таким говном вошкаться. Взять с них нечего, только время терять.
Если руководство видос и увидит - скажет, что они придурки, такое снимать и выкладывать в ютубчик. Ну будет их ругать. Увольнение тоже минус. Иначе руководятел вместо кассирши будет на кассе стоять, пока новую не найдет. Такие дела.
Кстати, девку аж корчило от ломки. Я удивляюсь, как она до магаза дошла.