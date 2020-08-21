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Кассирша магазина "Дикси" избила женщину за кражу шампуня

Кассирша магазина "Дикси" избила женщину за кражу шампуня (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 16:40
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воровство   избиение   кассирша   магазин   оскорбление   шампунь   
1358
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Сотрудники супермаркета решили устроить самосуд над воровкой и засняли (на свою голову) экзекуцию на видео.

Источник:

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Метки: видео   воровство   избиение   кассирша   магазин   оскорбление   шампунь   
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51  комментарий
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776
мега гон 2 часа назад
кто кроме самой воровки наркоманки виноват в произошедшем? почему одни должны пахать за крошечную зп, а другие воровать у них и делать несчастный вид, ой я бедная несчастная! зря ментов не вызвали! а когда она дозу захочет, нож возьмет и зарежет кого нибудь тогда злодейкой станет!? принудительно к койке приковать и пусть ломается пока не выйдет все говно из нее! и каждый месяц анализ на наркоту сдает ходит!
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174
The Sinner 16 минут назад
Она просто хотела быть чистой,
с восхитительным блеском волос.
Но в кассиршу вселился нечистый,
и понос изрыгаемый ртом,
не отмыть многодетной чистюле,
не отчистить и нашатырём.
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−96
............ 17 минут назад
это Россия детка...
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7k
Иван Акимов Полчаса назад
У меня знакомая постоянно что то пистит в магазине. Не попадается! И весьма неплохо зарабатывает! А воровство это для адреналина.
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10k
Yasen_Perec 36 минут назад
За шампунь пи#дят, а те кто ворует миллиардами уважаемые члены общества.
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12k
Егор 37 минут назад
Вот что с людьми договор коллективной матответственности делает.
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5k
KOSTELLO 39 минут назад
баба пыталась лутануть шампунь

ЛУТАНУТЬ!!!!!!
Новый угребищный лексикон проамериканских губошлепов стремительно врывается в нашу жизнь
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39
Иван Дулин 42 минуты назад
Похоже на постанову. Посмотрите на удары.
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1k
Пачо Эррера 51 минуту назад
Женщина воровка симпатичная, помоложе красивая была.
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2k
Евгений Пачо Эррера 40 минут назад
По этому и пять детей!
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7k
Антон Семёныч Евгений 16 минут назад
И пять отцов
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526
Антон Час назад
Мне жаль эту женщину...
А продавщица на гопоту похожа.
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247
im240 Антон 36 минут назад
гопотой были её родители и она в молодости, а сейчас это обычное быдлоторговка.
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7k
Антон Семёныч Антон 15 минут назад
Пусть тогда она у вас чего нибудь украдет и нам тоже будет жаль эту женщину...
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63
Nane First NameLast Час назад
Целиком за касиршу. Для такого мусора только порция п.и.з.д.ю.л.е.й доходит.

А моралфагам и любителям "вызывайте полицию" - лесом. Вы еще цыганву пожалейте. Полиция ее чз час отпустит. Ибо им впадлу с таким говном вошкаться. Взять с них нечего, только время терять.
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10k
* Nane First NameLast 48 минут назад
Зато теперь им светит административка и скорее всего увольнение... Умно, ничего не скажешь.
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5k
KOSTELLO Nane First NameLast 36 минут назад
Не знаю что там моралфаги, но снимать свое преступление на камеру, пусть даже и наказывая при этом другое преступление, явный признак полной умственной деградации
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3k
Пепелац Nane First NameLast Полчаса назад
Ну так продавщица пришла бы в отдел и давай раздавать подзатыльники с криком, "хули отпустили". По её мнению это же так работает...
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63
Nane First NameLast KOSTELLO 15 минут назад
Дык я про содержимое видео говорил. А тот, кто снимала и выложила в сеть - полный дегенератка. Тут я согласен.
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63
Nane First NameLast * 9 минут назад
Никому ничего не будет. Наркоша жаловаться не пойдет - административка минус.

Если руководство видос и увидит - скажет, что они придурки, такое снимать и выкладывать в ютубчик. Ну будет их ругать. Увольнение тоже минус. Иначе руководятел вместо кассирши будет на кассе стоять, пока новую не найдет. Такие дела.
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5k
workmen77 Час назад
Я чего то не понимаю. Если эта баба украла шампунь, а денег заплатить за него нет, то почему бы не вернуть шампунь на место, она же не успела его использовать в магазине?
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12k
Kost workmen77 Час назад
в следующий раз украдет, а с сотрудников вычтут. к ментам похоже доверия нет.
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6k
Pillin Alex workmen77 Час назад
Скорее всего с работников деньги снимают за недостачу, увидели откуда недостача берётся и решили отыграться за все недополученные бобосики.
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2k
Стоша Kost Час назад
только вот воровство и бой заложены в наценку
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10k
* Pillin Alex 47 минут назад
Дикость, что недосдача на работников вешается. Эту практику надо запретить вообще.
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6k
Караганда workmen77 40 минут назад
я так понял что у вас принцип-воруй,а если поймали-положить на полку.это воровство и оно должно наказываться.
сотрудники за это своими кровными расплачиваются.
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13k
Александр Н. Час назад
Правых здесь нет, имхо.
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247
im240 2 часа назад
вот же падла старая.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
В который раз пишу: правонарушение совершенное одним гражданином никоим образом не даёт права на совершение такового в отношение него другому гражданину, в том числе и потерпевшему, если это не является обоснованной самозащитой.
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71k
Обходчик. 2 часа назад
Кассирша возомнила себя судьей в последней инстанции.. Теперь у нее будет время выучить уголовный кодекс..
Кассирша возомнила себя судьей в последней инстанции.. Теперь у нее будет время выучить уголовный кодекс..
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809
Estie 2 часа назад
Воровство конечно не поощряю, но самосуд это еще хуже. Сотрудницы типичные бл..и.
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578
Вальдемар 2 часа назад
Да все правильно она сделала, деньги это смысл всего, если бы меня из за какой то наркоманки с 5тью детьми штрафанули, я б тоже зверем стал.
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7k
antonium 2 часа назад
Штрафы за ворованную продукцию потом им прилетают. Профессия продавца только кажется простой, видимо уже нервы сдают от таких персонажей. Выкладывать в сеть конечно не стоило, нужно было полицию вызывать и не марать руки.
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3k
кот базилий antonium 2 часа назад
У них есть несколько способов компенсировать кражи, смотрите внимательней чеки пятерочек и магнтитов.
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247
im240 antonium 2 часа назад
пожалеть вот таких обезьян? Есть служба безопасности и есть полиция. А эта пожирательница просрочки, какое право имеет распускать руки? На неё по любому надо писать заяву. Ну и [мат] конечно тоже не помешает.
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63
Nane First NameLast кот базилий Час назад
Все магазины вкладывают в цену товара % на воровство. Но некоторые особо умные руководятлы магазинов или сетей дополнительно с сотрудников вычитают за украденный товар. Вот поэтому тетенька так и взвилась. А не просто потому что хотелось дать люлей наркоманке.

Кстати, девку аж корчило от ломки. Я удивляюсь, как она до магаза дошла.
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6k
Караганда antonium 37 минут назад
писатели за кассой не стояли-да и врядли считать умеют.
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4k
Максус 2 часа назад
ну на пару статей наснимали.
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75
Александр Поликарпов 2 часа назад
Кассирша, чисто по человечески, права.
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2k
Стоша Александр Поликарпов Час назад
чисто по человечески она сидит барыжит просроком, работать ей в падлу, искать работу ей в падлу, еще и то что на видео в бонус, на кассиршу и остальную шоблу похер, а сеть надеюсь оштрафуют
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75
Александр Поликарпов Стоша 43 минуты назад
Ойбля... Тоже тыришь по мелочи?
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2k
Стоша Александр Поликарпов 37 минут назад
как сука отвечаешь
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75
Александр Поликарпов Стоша Полчаса назад
Говно на уши давит?
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2k
Стоша Александр Поликарпов 5 минут назад
сука срыгни в туман, че ты тявкаешь
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