Кассирша магазина "Дикси" избила женщину за кражу шампуня

В подмосковном городе Жуковском кассирша сетевого магазина избила женщину, которую заподозрила в воровстве. Инцидент произошел в супермаркете "Дикси" на улице Гагарина.



Судя по видео, которое записали другие сотрудники магазина, покупательница решила пронести мимо кассы шампунь, но была остановлена и препровождена в служебное помещение.



Полицейских сотрудники вызывать не стали, потому что, как сообщила другая сотрудница, оставшаяся за кадром: "если ментов вызову, я еще полдня про***усь с ними здесь". Поэтому с воровкой они решили разобраться самостоятельно: раздавали тумаки, материли на чем свет стоит и угрожали, пытаясь таким образом "выбить" деньги за шампунь.



