За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы

Помнте "шутника", который разыграл "приступ коронавируса" в московском метро?! Тогда он этим "приступом" вызвал изрядную панику среди пассажиров. Этот инцидент случился ещё в феврале. Пранкера и его сообщников тогда задержали сразу после происшествия. И вот следствие по этому делу закончено, а само оно передано в суд для вынесения приговора.
Предварительное следствие по делу блогера Кароматулло Джаборова, который устроил розыгрыш про коронавирус на станции метро "Улица 1905 года" в Москве, завершено.
Из электронной картотеки Пресненского суда столицы следует, что по делу проходят гражданин Таджикистана Джаборов, а также граждане России Мелихов С. Д. и Исаченко А. А. Первый из них находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство группой лиц по предварительному сговору").
Из электронной картотеки Пресненского суда столицы следует, что по делу проходят гражданин Таджикистана Джаборов, а также граждане России Мелихов С. Д. и Исаченко А. А. Первый из них находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство группой лиц по предварительному сговору").
По этой статье фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.
В сети разные отзывы по этому делу:
В сети разные отзывы по этому делу:
Только семь лет. Да их навряд ли дадут. А вот года три реально могут "выписать". Из за его "шуток" могла создаться паника, в результате которой могли быть и непредсказуемые последствия с реальными пострадавшими...
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