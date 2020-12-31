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За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы

За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы (7 фото + 2 видео)

Автор:
31 декабря 2020 07:42
Метки: метро   пранкер   розыгрыш   семь лет лишения свободы   
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Помнте "шутника", который разыграл "приступ коронавируса" в московском метро?! Тогда он этим "приступом" вызвал изрядную панику среди пассажиров. Этот инцидент случился ещё в феврале. Пранкера и его сообщников тогда задержали сразу после происшествия. И вот следствие по этому делу закончено, а само оно передано в суд для вынесения приговора.

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Метки: метро   пранкер   розыгрыш   семь лет лишения свободы   
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Лесли 🥰 Час назад
Знаете, что меня больше веселит?))) Лицемерие наших людей! В интернете все герои и все готовы кинуться спасать человека, а на деле хер свистел! Никто, никто не сдвинул свою жопу, чтобы ему помочь))) Пиз**дец, холера бл*ять!) А если взять такой реальный случай, эпилепсия! И все сдохнет там же! Моя подруга так спасла девушку! Но, т.к это была долбоящерская шутка, то на семь лет пусть едет шутит, дебил бл*ять!
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