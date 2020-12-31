За "розыгрыш" в метро "шутник" может получить семь лет лишения свободы

Предварительное следствие по делу блогера Кароматулло Джаборова, который устроил розыгрыш про коронавирус на станции метро "Улица 1905 года" в Москве, завершено.



Из электронной картотеки Пресненского суда столицы следует, что по делу проходят гражданин Таджикистана Джаборов, а также граждане России Мелихов С. Д. и Исаченко А. А. Первый из них находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство группой лиц по предварительному сговору").