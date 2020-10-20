FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10817 постов • 2429 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься

15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься (16 фото)

Автор:
20 октября 2020 22:30
Сообщество : Юмор
Метки: Всякое   Диковинные   Не соскучишься   метро   транспорт   чудят   
1371
16

Ежедневно подземным транспортом пользуется огромное количество человек. Поэтому неудивительно, что здесь можно увидеть всякое! В этой подборке представлены фотографии пассажиров, которые чудят кто во что горазд.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Всякое   Диковинные   Не соскучишься   метро   транспорт   чудят   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Vacony Час назад
это тролли или больные такие ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 5 минут назад
С дорогами в России потихоньку, но решается. А вот с дураками не очень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec Час назад
Интересно, как гильотину через турникет протащили. Да и на эскалаторе, с ней не очень удобно ехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Соломей Час назад
Диковинных человек?ну их походу 16, вместе с тс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Russo Turisto 2 часа назад
15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Когда спят метропоезда Когда спят метропоезда Странные люди в общественном транспорте Странные люди в общественном транспорте 15 самых загруженных метрополитенов мира 15 самых загруженных метрополитенов мира 15 самых сложных схем метрополитена на этой планете 15 самых сложных схем метрополитена на этой планете Как делают вагоны метро Как делают вагоны метро
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131177



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
1
161
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод
1
63
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
1
20
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
«Ёлочные» эксперименты певицы Ёлки
0
6
«Ёлочные» эксперименты певицы Ёлки
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#интересно#китай#в мире#картинки#актеры#ремонт#авария дня
#история#животные#интересное#авария#полиция#коронавирус#россия#новости#смешные#австралия
#юмор#прикол#кино#дтп#автомобили#авто авария#прикольные#позитив#деньги#автобус

На что жалуетесь?

Вернуться