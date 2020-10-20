15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься

Ежедневно подземным транспортом пользуется огромное количество человек. Поэтому неудивительно, что здесь можно увидеть всякое! В этой подборке представлены фотографии пассажиров, которые чудят кто во что горазд.
Пожалуй, лучше выйду на следующей
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Защита от вирусов, и на Хэллоуин подойдёт
И даже таких
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