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Подборка самых смешных и нелепых масок, замеченных в метро

Подборка самых смешных и нелепых масок, замеченных в метро (38 фото)

Автор:
09 октября 2020 12:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ковид   маски   метро   нелепые люди   
1037
38

В текущем климате борьба с вирусом — главный приоритет. Защитная маска присоединились к ключам, кошельку и телефону в списке «проверить перед выходом», и, казалось бы, ко второй волне уже должна была стать чем-то привычным. Однако некоторые по-прежнему творчески подходят к вопросу и вместо того, чтобы надеть обычную маску, бросают вызов науке, здравому смыслу, красоте и удобству.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ковид   маски   метро   нелепые люди   
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Vlad Час назад
вот эти в пакетах, коробках и трусах на голове выживут, все остальные умрут.
Срочно куплю картонную коробку от лампового телевизора (Рекорд, Радуга и т.п.), из под плазмы не предлагать.
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517
Blink 21 минуту назад
Когда эта х....ня закончится?
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