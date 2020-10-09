Подборка самых смешных и нелепых масок, замеченных в метро

В текущем климате борьба с вирусом — главный приоритет. Защитная маска присоединились к ключам, кошельку и телефону в списке «проверить перед выходом», и, казалось бы, ко второй волне уже должна была стать чем-то привычным. Однако некоторые по-прежнему творчески подходят к вопросу и вместо того, чтобы надеть обычную маску, бросают вызов науке, здравому смыслу, красоте и удобству.
Эти и другие фото нелепых масок можно найти на страницах «Существа подземки» в Instagram и Twitter. Основатель «Существ», Рик МакГуайр, начал публиковать фото необычных пассажиров метро на одноименном сайте в 2011 году, после чего создал страницы в соцсетях. «В Нью-Йорке есть негласное правило: не поднимай головы и занимайся своими делами; но я большой любитель наблюдать за людьми. Вокруг происходит столько всего интересного, было бы обидно пропустить некоторые типично «нью-йоркские» моменты. В метро я всегда ищу что-то необычное и внимательно смотрю по сторонам. Никогда не знаешь, что увидишь!».
«Существа подземки» стали культовыми среди поклонников: 2,1 миллиона подписчиков полюбили странных и очень странных обитателей метро. Это пристанище всего причудливого привлекло самого Рика, когда он ехал на работу: «Я каждый день ездил на работу в Нью-Йорк, видел все то дикое, причудливое и безумное, что предлагал город, и отметил, что в интернете не было места, где бы все это документировалось».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Срочно куплю картонную коробку от лампового телевизора (Рекорд, Радуга и т.п.), из под плазмы не предлагать.