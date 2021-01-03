"Авада Кедавра!": жители Балашихи устроили красочную битву фейерверками

Молодые люди в Балашихе устроили перестрелку салютами, и повеселили окружающих. Многие заметили, что состязание парней похоже на битву заклинаниями из Гарри Поттера. Однако, не всё так просто. Теперь полиция ищет весельчаков.
Полиция в Подмосковье заинтересовалась видео, которое появилось в соцсетях после Нового года. В ролике двое полуголых молодых людей устроили перестрелку фейерверками на улице. Они целились друг в друга салютами и уворачивались от ответных залпов.
В региональном управлении МВД отметили, что заявлений от местных жителей в полицию не поступало. Однако, такое веселье может нанести вред прохожим.
Россия для грустных... Даже повеселиться нельзя!
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