FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11366 постов • 2508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Авада Кедавра!": жители Балашихи устроили красочную битву фейерверками

"Авада Кедавра!": жители Балашихи устроили красочную битву фейерверками (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: балашиха   гарри поттер   интересное   новый год   прикол   фейерверк   фото   
605
1
1

Молодые люди в Балашихе устроили перестрелку салютами, и повеселили окружающих. Многие заметили, что состязание парней похоже на битву заклинаниями из Гарри Поттера. Однако, не всё так просто. Теперь полиция ищет весельчаков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: балашиха   гарри поттер   интересное   новый год   прикол   фейерверк   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Alex 51 минуту назад
Жаль жопы себе не подпалили, как тот дебил в лифте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 21 минуту назад
В таких, и в любых других случаях неоправданного риска собой, всегда жалею родных и близких, которым возможно придётся всю жизнь возиться с немощным калекой, если ,,весельчак,, живым останется.
Или все свои лучшие годы ждать балбеса из тюрьмы, если изувечит кого-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
полиция всё что должно уже сделала? когда нужна помощь - её нет, когда не нужна - она тут как тут. может дело в том, что, этих придурков не опасно ловить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
681
thor2006 Полчаса назад
кто гоблинам выдал волшебные палочки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 41 минуту назад
у ближнего к регику было запрещенное разрывное оружие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 43 минуты назад
синька - чмо..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Toxictofa 44 минуты назад
Мы лет 5 назад тоже так на улице прикалывались, только подальше, метрах в 20 от домов)
Только мы додумались не раздеваться и надеть строительные очки защитные. Товарищ, у которого отмечали, отделкой занимается, выручил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото) «2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет «2010 vs 2020»: люди показывают, как они изменились за 10 лет 20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе 20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки Как ворваться в Новый год оригинально и эпично Как ворваться в Новый год оригинально и эпично Самые креативные новогодние елки Самые креативные новогодние елки
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83441



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
143
Скажи спасибо 2020 году
20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе
1
25
20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе
﻿
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#прикол#природа#девушки#кот#всякие#новый год#китай#позитив
#Юмор#животные#прикольные#картинки#люди#Разные#позитивные#в мире#комментарии#сарказм
#факты#интересно#история#Интересные#приколы#забавно#Юморные и не очень#истории#настроение#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться