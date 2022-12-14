Новогоднее: Какой год, такие и игрушки

Если вы не знаете, какие игрушки повесить в этом году, чтобы лучше всего отразить уходящий год, то этот пост точно для вас. Крипота, тюлени и немного Брюса Уиллиса.

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2. Идеально для семейного фильма в стиле "Чаки" или "Техасская резня бензопилой" 0 Источник:

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12. WTF? 0 Источник:

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14. Новый год в стиле Брюса Уиллиса 0 Источник:

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16. Алкошарики. Разве можно придумать что-то лучше? 0 Источник:

17. Если бы не подписали, я бы подумал, что это просто квартет грузин 0 Источник:

18. Неплохой подарок для одиноких 0 Источник:

19. Идеально на каждый год 0 Источник: