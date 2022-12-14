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Новогоднее: Какой год, такие и игрушки

Новогоднее: Какой год, такие и игрушки

Автор:
14 декабря 2022 18:33
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   Юмор   новый год   подборка   рождественские игрушки   рождество   
1495
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Если вы не знаете, какие игрушки повесить в этом году, чтобы лучше всего отразить уходящий год, то этот пост точно для вас. Крипота, тюлени и немного Брюса Уиллиса.
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Метки: Игрушки   Юмор   новый год   подборка   рождественские игрушки   рождество   
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1  комментарий
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Сергей Полчаса назад
Из набора игрушек "Битлз" узнаваем только Маккартни (но это не точно)
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