Новогоднее: Какой год, такие и игрушки

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Если вы не знаете, какие игрушки повесить в этом году, чтобы лучше всего отразить уходящий год, то этот пост точно для вас. Крипота, тюлени и немного Брюса Уиллиса.
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