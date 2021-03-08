В Уэльсе построили безумный отель в стиле стимпанк

Необычным отелем владеет изобретатель, бывший инженер компании "Роллс-ройс" Джег Вирди и его компания Conker Living. Основной профиль компании - производство вот таких домов-капсул компактного размера со всеми удобствами. Такое помещение вы можете купить по цене от 9000 фунтов (900 тысяч рублей) за минимальный размер и комплектацию до 25 000 фунтов (2,5 миллиона рублей) за полноразмерный умный дом. Так что, возможно, новая гостиница Conker для ее создателя - не более чем рекламный ход. А впрочем, какая разница? Ее популярность у постояльцев растет с каждой неделей, а значит, бизнес-проект явно неплох!