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В Уэльсе построили безумный отель в стиле стимпанк

В Уэльсе построили безумный отель в стиле стимпанк (8 фото)

Автор:
08 марта 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: великобритания   глэмпинг   на природе   отель   приключения   путешествия   совсем один)   уэльс   
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The Conker - наверное, самый безумный отель Британии! Он расположен в очаровательном уединенном месте в Уэльсе, где населенных пунктов не видно даже на горизонте, а до ближайшего места, в котором ловит мобильник, нужно идти пешком почти четверть часа. К тому же отель очень необычно выглядит: его медная обшивка напоминает о стиле стимпанк.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   глэмпинг   на природе   отель   приключения   путешествия   совсем один)   уэльс   
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