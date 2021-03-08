В Уэльсе построили безумный отель в стиле стимпанк

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The Conker - наверное, самый безумный отель Британии! Он расположен в очаровательном уединенном месте в Уэльсе, где населенных пунктов не видно даже на горизонте, а до ближайшего места, в котором ловит мобильник, нужно идти пешком почти четверть часа. К тому же отель очень необычно выглядит: его медная обшивка напоминает о стиле стимпанк.
The Conker - это необычный отель в Уэльсе в стиле глэмпинга, роскошного отдыха на природе со всеми удобствами. Его дизайн напоминает о стиле стимпанк, а внутренняя часть оформлена максимально удобно для постояльцев - ведь отель создал бывший инженер фирмы "Роллс-ройс", где знают все о комфорте потребителя.
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В отеле только одна комната-номер на двоих, провести здесь ночь можно за 180 фунтов (18000 рублей).
Внутри номера - большая кровать из модулей, которая легко трансформируется в столик с расставленными по кругу скамьями, камин и небольшая кухня со всей необходимой техникой. А вот продукты лучше привезти с собой: в ближайший магазин придется добираться целый день. А для того, чтобы позвонить по телефону, придется минут 10-15 идти пешком по холмам.
Имеется в отеле и горячий душ, и туалет - правда, расположены они отдельно от основного дома: душ - поближе, в специальной пристройке, туалет - подальше, на вершине холма.
Гостиница хорошо подойдет для астрономов-любителей: как пишут гости, уже побывавшие здесь, в этой местности полностью отсутствует световое загрязнение неба.
Хотя кухня в доме имеется, туристам рекомендуется проводить время на открытом воздухе: во-первых, площадка для барбекю гораздо просторнее и удобнее кухни, а во-вторых, зачем же вы приехали сюда, если не полюбоваться видами? Кроме того, это одно из немногих мест на планете, где целую ночь можно во весь голос орать песни у костра, и соседи не сделают вам замечание.
Необычным отелем владеет изобретатель, бывший инженер компании "Роллс-ройс" Джег Вирди и его компания Conker Living. Основной профиль компании - производство вот таких домов-капсул компактного размера со всеми удобствами. Такое помещение вы можете купить по цене от 9000 фунтов (900 тысяч рублей) за минимальный размер и комплектацию до 25 000 фунтов (2,5 миллиона рублей) за полноразмерный умный дом. Так что, возможно, новая гостиница Conker для ее создателя - не более чем рекламный ход. А впрочем, какая разница? Ее популярность у постояльцев растет с каждой неделей, а значит, бизнес-проект явно неплох!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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