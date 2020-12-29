Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах

Методом дедукции родину нашей героини вычислить несложно, но в Норвегию киска попала не сама. Она бы и рада греть свои косточки там, где потеплее, но в северные края её завезли люди. По одной теории, суровая киса — родственница ангорской кошки и прибыла на нынешнее место прописки аж из Турции. Другая теория гласит, что котэ оценили викинги, когда гоняли в Шотландию, вот и решили прихватить животину с собой. Как бы то ни было, на севере кошка прижилась.