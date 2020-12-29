Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах

Не тот сибиряк, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Этот универсальный принцип хорош везде, где есть зубодробительные морозы, вне зависимости от географии. И лесная норвежская кошка, укутанная в шубу из трёхслойного меха, знает об этом не понаслышке.
Методом дедукции родину нашей героини вычислить несложно, но в Норвегию киска попала не сама. Она бы и рада греть свои косточки там, где потеплее, но в северные края её завезли люди. По одной теории, суровая киса — родственница ангорской кошки и прибыла на нынешнее место прописки аж из Турции. Другая теория гласит, что котэ оценили викинги, когда гоняли в Шотландию, вот и решили прихватить животину с собой. Как бы то ни было, на севере кошка прижилась.
От тяжелой жизни она отрастила плотный подшерсток, поднаточила когти и, пообщавшись с заядлыми моряками-викингами, абсолютно перестала бояться воды.
Норвежские лесные кошки прокачали скилл древолазания на максимум и научились спускаться по деревьям даже вниз головой.
Шерсть норвежки — тема отдельная. Пока жёны клянчат у мужей хотя бы одну шубу, эта киска отрастила меха на все три! Многослойная шкурка не только роскошна, но и функциональна — это пуховик, ветровка и дождевик в одном флаконе. Шерсть защищает котика и от ветра, и от холода, и даже от воды. А еще мех дает + 100 к статусности и размерам, которые и так не маленькие — 5-7 кило чистой кошатины!
Порода покорила не только Норвегию и Швецию, но и Европу. Не буквально, конечно, — кошки пошли путем отличным от своих хозяев. Они коварно завоёвывают Старый Свет мягким характером, под стать шерстяной шубе, и ясным умом — животина проявила себя как прекрасный компаньон, готовый терпеть даже детей.
Что ж, раз уж викинги не смогли завоевать мир, то за них это сделают их котики!
Источник:
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7 кг мохнатины ))