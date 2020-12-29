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Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах

Лесная норвежская: Кошка-викинг с трёхслойной шубой научилась выживать при зубодробительных морозах (5 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:27
Метки: интересно   коты   факты   
1089
5

Не тот сибиряк, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Этот универсальный принцип хорош везде, где есть зубодробительные морозы, вне зависимости от географии. И лесная норвежская кошка, укутанная в шубу из трёхслойного меха, знает об этом не понаслышке.

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Метки: интересно   коты   факты   
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8k
Dmitry 5 часов назад
Одна из самых (если не самая) красивых пород кошек!
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26k
Snork Snorkoff [email protected] 4 часа назад
О дааа..
7 кг мохнатины ))
О дааа.. 7 кг мохнатины ))
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15k
Lelik 3 часа назад
Злые языки говорят, что мейн-кун это потомок вот такой кошки, скрестившейся с североамериканским лесным котом... Говорят.
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