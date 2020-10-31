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Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку

Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку (7 фото)

Автор:
31 октября 2020 14:10
Сообщество : Искусство
Метки: Деревянная скульптура   гигант   дерево   необычная скульптура   резьба бензопилой   резьба по дереву   скульптор   уэльс   
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Саймон О'Рурк - художник-эколог из Северного Уэльса, специализирующийся на деревянной скульптуре. Веб-страница Саймона и профили в социальных сетях заполнены фотографиями, на которых запечатлены его потрясающие и невероятно подробные скульптуры, одна из которых - это гигантская 15-метровая рука, тянущаяся к небу. И вот откуда она взялась.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Деревянная скульптура   гигант   дерево   необычная скульптура   резьба бензопилой   резьба по дереву   скульптор   уэльс   
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