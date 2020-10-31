Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку

"Мой проект был одобрен и я сразу приступил к планированию работы. Сначала необходимо было соорудить строительные леса - на это ушло целых два дня! Затем еще шесть дней напряженной работы с использованием бензопил и шлифовальных машин. Для большого пальца и мизинца пришлось добавить древесины извне, так как само дерево было недостаточно широким в обхвате, чтобы из него получилась вся рука. Когда скульптура была закончена, я покрыл ее специальным маслом".