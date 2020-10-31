Поврежденное ураганом дерево превратилось в 15-метровую руку

Саймон О'Рурк - художник-эколог из Северного Уэльса, специализирующийся на деревянной скульптуре. Веб-страница Саймона и профили в социальных сетях заполнены фотографиями, на которых запечатлены его потрясающие и невероятно подробные скульптуры, одна из которых - это гигантская 15-метровая рука, тянущаяся к небу. И вот откуда она взялась.
Эта 15-метровая деревянная скульптура носит название Giant Hand of Vyrnwy (Гигантская рука Вирнви)
"Я от друга узнал случайно, что самое высокое дерево в Уэльсе было повреждено во время урагана и что его решили срубить. А организация Natural Resource Wales организовала художественный проект. Они искали художника, который "облагородит" то, что осталось от дерева, сделает из него скульптуру", - рассказывает Саймон О'Рурк.
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Художника пришла в голову идея сделать необычную резную скульптуру
"Я связался с представителями организации и получил от них разрешение представить свой дизайн на конкурс. Меня очень взволновала перспектива вырезать скульптуру из этого гиганта и создать такой масштабный памятник".
"Я начал исследовать местность и обнаружил, что лесной массив, в котором росло дерево, был известен как Гиганты Вирнви"
"Это заставило меня задуматься, и я выбрал в качестве образа гигантскую руку, символизирующую гигантов и их последнюю попытку достичь неба!"
"Мой проект был одобрен и я сразу приступил к планированию работы. Сначала необходимо было соорудить строительные леса - на это ушло целых два дня! Затем еще шесть дней напряженной работы с использованием бензопил и шлифовальных машин. Для большого пальца и мизинца пришлось добавить древесины извне, так как само дерево было недостаточно широким в обхвате, чтобы из него получилась вся рука. Когда скульптура была закончена, я покрыл ее специальным маслом".
"Заказчик был очень доволен результатом и сказал, что это подходящее напоминание о погибшем дереве, - пишет художник. - Мне понравилось работать над этой скульптурой, это напомнило мне, насколько мы малы по сравнению с некоторыми живыми организмами на этой планете! Просто песчинки!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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