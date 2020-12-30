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Solarpark Meuro: солнечная энергетика вместо угля

Solarpark Meuro: солнечная энергетика вместо угля (6 фото)

Автор:
30 декабря 2020 10:19
Сообщество : Факты
Метки: Solarpark Meuro   Бранденбург   Германия   солнечные электростанции   солнечные электростанции Германии   энергетика Германии   
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В 2013 году в Германии ввели в эксплуатацию солнечный парк на месте бывшей свалки угольного карьера.

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Метки: Solarpark Meuro   Бранденбург   Германия   солнечные электростанции   солнечные электростанции Германии   энергетика Германии   
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6k
Фельдъегерь Час назад
осталось годик подождать, до 2013, и заработает на полную мощность
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213
Михаил 24 минуты назад
Ух-ты, свежие новости подогнали
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33k
parallax Полчаса назад
Скоро немецкая экономика загнётся.
Они себе в убыток строят СЭС и ветрогенерторные парки, отключают и выводят из строя АЭС. А ещё в ближайшие годы планируют полностью отказаться от угля. Немцы уже начинают задыхаться от отсутствия пыли и избытка кислорода. А если ещё, как поланируют, откажутся от автомобилей с ДВС, пересев на электрокары, то конец этой страны однозначно неизбежен.
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116
Михаил Тарасов Час назад
Похоже эта НОВОСТЬ!!!!! прям нафталином пропитана, как я не знаю чем.... Не! ну это уже полный пипец!!! 2013-ом году..... БУДЕТ!!!!! ну полный ЗДЕЦ!!!! Авторы!!!!! вы что решили на рекорд пойти с такими новостями!!!!
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