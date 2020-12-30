Solarpark Meuro: солнечная энергетика вместо угля

В 2013 году в Германии ввели в эксплуатацию солнечный парк на месте бывшей свалки угольного карьера.
В 2011 году на месте бывшего угольного карьера начали строить крупнейшую в стране солнечную электростанцию. Уже в 2013 году электростанция заработала на полную мощь.
Общая мощность СЭС составляет 166 МВт (в некоторых источниках указано число 168 МВт).
Электростанция расположена в северо-восточной части страны возле коммуны Нойхарденберг (Бранденбург).
В фотоэлектрической системе используется 636 000 солнечных панелей, изготовленных Canadian Solar и инверторы от REFUsol.
Под Solarpark Meuro отведено 200 гектар земли.
Первый этап строительства электростанции обошёлся примерно в 140 миллионов евро. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллионов евро.
Рудник работал с 1958 по 1999 годы. На месте бывшей свалки теперь солнечная электростанция, а сам рудник превратили в озеро Гросрашенер.
Что вы думаете обо всём этом "безобразии"?
Источник:
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Они себе в убыток строят СЭС и ветрогенерторные парки, отключают и выводят из строя АЭС. А ещё в ближайшие годы планируют полностью отказаться от угля. Немцы уже начинают задыхаться от отсутствия пыли и избытка кислорода. А если ещё, как поланируют, откажутся от автомобилей с ДВС, пересев на электрокары, то конец этой страны однозначно неизбежен.