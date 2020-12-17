Якутская зима 2020-2021: мороз, охота и красивые девушки

Республика Саха (Якутия) - является крупнейшей административно-территориальной единицей в мире. Здесь очень суровый климат, а люди - просто какие-то невероятные.
Якутск (столица республики) — сейчас является самым холодным городом мира, температура опускалась здесь до -50.
Якуты, как вам там живется?
Якутск (столица республики) — сейчас является самым холодным городом мира, температура опускалась здесь до -50.
Якуты, как вам там живется?
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