Якутская зима 2020-2021: мороз, охота и красивые девушки

Республика Саха (Якутия) - является крупнейшей административно-территориальной единицей в мире. Здесь очень суровый климат, а люди - просто какие-то невероятные.

Якутск (столица республики) — сейчас является самым холодным городом мира, температура опускалась здесь до -50.

Якуты, как вам там живется?

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1. Когда перепады температур действительно резкие 0 Источник:

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2. Ледяные ресницы - это классика в такую погоду 0 Источник:

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4. Работа якутских пожарных в суровых условиях 0 Источник:

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7. У них какой-то другой воздух видимо 0 Источник:

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9. Суровая охота 0 Источник:

10. Если наступит ледниковый период, якутские доставщики еды все равно будут работать 0 Источник:

11. В этой республике даже устраивают конкурсы красоты для коров 0 Источник:

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13. Якутия... 0 Источник:

14. А какие здесь якутяночки... 0 Источник: