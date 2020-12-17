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Якутская зима 2020-2021: мороз, охота и красивые девушки

Якутская зима 2020-2021: мороз, охота и красивые девушки (16 фото)

Автор:
17 декабря 2020 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: девушки   мороз   республика   россия   соха   холод   якутия   якутск   
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Республика Саха (Якутия) - является крупнейшей административно-территориальной единицей в мире. Здесь очень суровый климат, а люди - просто какие-то невероятные.
Якутск (столица республики) — сейчас является самым холодным городом мира, температура опускалась здесь до -50.
Якуты, как вам там живется?
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Метки: девушки   мороз   республика   россия   соха   холод   якутия   якутск   
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BillyBonzz Час назад
Якутяночки конечно хороши на фото, но видимо когда они дети обеспеченных родителей. У нас в институтской общаге (92-98гг) много из Якутии было студентов, и якутов и якутянок из обычных семей (из обеспеченных семей жили на съемных квартирах или им вообще родители квартиры сразу покупали, их было сразу заметно в институте, они все в бриллиантах и мехах дорогих ходили) Но вот те, кто жил в общаге, все были ужасно нечистоплотны, ходили в грязной одежде, не мылись, видимо в природных генах у них это, слышал что они считают частое мытье источником всех болезней, якобы смываешь с себя всю защиту, (ну не буду спорить) но пахло от них мягко говоря как от собаки псиной всегда))) Пили водку они, как и положено любому представителю национального меньшинства, - всегда до полной отключки, когда мы все в общаге встречали Новый год, якуты до встречи нашего московского Нового года никогда не доживали, потому что пить начинали уже в 6 часов вечера по московскому времени, встречая свой якутский Новый год))) Ну и учились все они неважно, как правило, к 3 курсу большинство их уже уезжало домой отчисленными. Но сами по себе, как люди они очень простые, без фиги в кармане, добродушные, отзывчивые, не наглые и задиристые, всегда помогут если попросишь.
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